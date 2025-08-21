鎖定美國市值前50大龍頭 貝萊德在台首檔ETF 9/30開募

「貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF」（009813），預計於9月30日至10月3日募集。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬、實習記者林子云／台北報導〕貝萊德投信今（21日）宣布，在台灣首發 ETF「貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF」（009813），已獲金管會核准，預計於9月30日至10月3日募集。這是貝萊德自取得台灣ETF銷售資格後，首度推出在地掛牌產品，鎖定美國市值前50大企業，反映美股核心產業的成長動能。

009813 追蹤標普500卓越50指數，涵蓋輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、Meta 與特斯拉等美國市值前50大龍頭，成分股橫跨資訊科技、通訊服務、金融、消費及醫療保健等領域。其中科技類股比重達46%，通訊服務及金融則分別為15%與11%。

請繼續往下閱讀...

貝萊德董事長謝宛芝指出，台灣ETF市場近年成長迅速，已成為亞洲發展最快的市場之一，規劃未來3年將在台推出8至10檔 ETF，以因應投資人對全球資產配置的需求。

iShares為貝萊德旗下全球最大ETF品牌，截至今年6月底，管理規模突破4.8兆美元，產品遍及25個市場、超過1600檔。iShares自1996年發行首檔ETF，陸續推出包括黃金ETF 與比特幣ETF等創新產品。

009813經理人楊貽甯指出，儘管全球政經情勢充滿不確定性，但美國企業基本面相對穩健，股東權益報酬率及獲利預期表現優於歐洲與日本。隨著美國可能進入降息週期，資金成本下降，有助於資金持續回流美股，並強化企業獲利表現。

楊貽甯表示，歷史經驗反映美股長期多頭走勢顯著，過去70年約8成時間是處於漲勢，科技與龍頭企業的競爭力將持續支撐成長。

謝宛芝表示，未來將持續引進更多國際化投資工具，協助台灣投資人掌握美股核心資產，提升資產配置的多元性與效率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法