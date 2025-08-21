晴時多雲

長照扣除額調高至18萬 三代同堂年所得不到218.45萬免繳稅

2025/08/21 18:31

立法院初審通過長照扣除額調高至18萬元，三代同堂的5口之家年所得在218.45萬元以下，將免繳綜所稅。（資料照）立法院初審通過長照扣除額調高至18萬元，三代同堂的5口之家年所得在218.45萬元以下，將免繳綜所稅。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年度每人基本生活費估調高3000元，加上長期照顧特別扣除額擬調高至18萬元，因此明年報稅又有減稅利多。根據估算，若長照扣除額調高三讀通過，明年5月申報綜所稅，三代同堂的5口之家（雙薪家庭，含1名70歲以上適用身障及長照扣除額、2名6歲以下幼兒）年所得在218.45萬元以下，將免繳綜所稅。

綜所稅免辦結算標準依「免稅額」及「標扣額」合計數計算，上班族還可計入「薪資扣除額」，租屋族則可計入「房租扣除額」，家有幼兒還有「幼兒扣除額」。

舉例而言，單身、沒有扶養親屬，年所得22.8萬元（免稅額9.7萬+標扣額13.1萬）以下不用繳稅；若是單身上班族、沒有扶養親屬，可再加計薪資扣除額21.8萬元，年所得不到44.6萬元免繳稅；若單身上班族在外租屋，可再扣除房租扣除額18萬元，即年所得62.6萬元以下不用繳稅。

若是雙薪育有2名6歲以下幼兒，還可列報幼兒扣除額（第1位15萬、第2位以上22.5萬），年所得不到146.1萬元〔（9.7萬×4）+26.2萬+（21.8萬×2）+（15萬+22.5萬）〕免稅；若是雙薪育有2名幼兒的租屋族，還可多扣除18萬元，年收入超過164.1萬元才要課稅；如果是三代同堂的5口之家（雙薪，含1名70歲以上適用身障及長照扣除額、2名6歲以下幼兒），還可加計身障扣除額21.8萬元及長照扣除額18萬元，年收入超過218.45萬元才要繳稅。

