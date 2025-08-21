內政部：預售屋解約買家 6成6持有多戶

內政部今天部務會報安排地政司報告「預售屋解約與仲介開業情形」。（記者李文馨攝）

〔記者李文馨／台北報導〕內政部今天部務會報安排地政司報告「預售屋解約與仲介開業情形」，地政司長林家正會後在記者會上表示，去年第3季以來預售屋市場交易逐漸量縮，從統計資料觀察，預售屋解約件數較去年9月以前平均增加144件，但占全部買賣交易40萬件的1.1%，比例相對有限，且6成6買受人為購買或持有多戶。

解約熱區桃園、台中、高雄

地政司長林家正說明，根據「全面實施預售屋實價登錄」資料，從民國110年7月至114年6月簽約的預售屋買賣案件中，解約案件共計4418件，其中自去年9月19日央行啟動第七波管制措施至今年6月，每月平均解約240件，較去年9月以前平均增加144件，其中以交易熱區桃園市、台中市每月平均38件、高雄每月平均36件較多，但就整體交易情形觀察，解約案件約占全部買賣交易40萬件的1.1%，比例相對有限，並無報導解約潮襲捲全台情形。

對於解約原因，林家正指出，依申報解約資料分析，包括買受人因換戶、增購車位需要，而先辦理解除舊契約後再重新增訂契約；也有因個人資金不足、工作地變更等，並非全因選擇性信用管制所致，不過由於解約原因並非必填欄位，該樣態為部分民眾於解約時自主提供的資料。他強調，全國解約案買受人計4129人，其中6成6有購買或持有多戶情形。

對於房貸爭議案件，林家正表示，金管會日前說明，將持續督促各銀行貸款額度應優先提供民眾「首購」、「自住」及「已承諾」之房屋貸款，不宜逕予拒貸，並已請銀行公會及銀行設置單一申訴窗口，妥適處理申訴。內政部表示，民眾如遇有預售屋履約交屋相關契約爭議，也可向縣市政府消保或地政機關依消保法提出申訴處理。

在不動產仲介業開業情形部分，林家正說，民國110年至113年間因房市交易熱絡，經紀業者大幅開業展店，每年平均淨增515家；114年上半年房市買賣交易降溫，全國新開業者計371家，歇業305家，淨增66家，總數達9293家，僅增幅放緩，並無「倒閉潮」。

