川普政府意欲「入股台積電」 童子賢：拿開你干預的手

2025/08/21 16:47

美國總統川普希望藉由台積電提振該國半導體產業發展，引發台灣社會高度關注。（路透檔案照）美國總統川普希望藉由台積電提振該國半導體產業發展，引發台灣社會高度關注。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國商務部傳出考慮調整《晶片與科學法案》補助方式，將對半導體廠商的資金補助改為投資入股，台積電（2330）也在受補助名單之列，但對此不予置評。和碩（4938）董事長童子賢今（21）日受訪時直言，官方不應過度干預產業發展，他說：「如果容許我發出一點聲音，我會呼籲川普政府，拿開你干預的手。」

童子賢表示，美國歷史上最成功的總統之一雷根，施政核心便是減少政府干預。他回顧雷根上任時曾明言：「不要指望政府幫大家解決問題，龐大的政府組織本身就是問題。」童子賢指出，美國的學術研究能量龐大，許多一戰、二戰後流入的學者成為國力關鍵，若政府削減大學經費、打擊學術自由，將使美國在10至20年後面臨國力下滑的危機。

他進一步強調，政府應專注於提供基礎設施、法律規章與架構管理，讓企業、學者與工程師在市場中充分競爭，而不是以補助或投資形式直接干預。「如果政府下去干預，那跟共產主義的計畫經濟有什麼不一樣呢？」童子賢直言，從台積電、英特爾到三星，都應該回歸市場的完整考驗，唯有如此才能讓競爭力真正提升。

