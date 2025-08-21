台股漲336點5電子淪投信提款機！緯創續割韭菜 這檔反手砍3942張最慘

台股漲336點5電子淪投信提款機！緯創續割韭菜，聯電一出手砍3942張最慘。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股在昨暴跌逾700點，今（21日）在內資力挺下，指數反彈漲336點，投信由賣轉買超15.91億元，雖然站在買方，不過，卻對5電子大提款，其中以聯電賣超3942張最多，受投信由買轉賣，股價開高走跌，終場跌1.19%，收41.4元，成交量縮小到4.63萬張。

至於緯創雖然擺脫第1大苦主，但仍遭賣超1922張，退居第2，在投信連12賣下，股價一路下挫，今跌1.76%，收111.5元，逼近半年線111.27元，成交量放大到4.88萬張。

投信週四賣超前10大個股，依序為聯電（2303）3942張、緯創（3231）1922張、健鼎（3044）1666張、廣達（2382）1434張、東元（1504）1198張、威健（3033）909張、華航（2610）826張、亞泥（1102）788張、兆豐金（2886）777張、台新金（2887）662張。

