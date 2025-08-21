晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股漲336點5電子淪投信提款機！緯創續割韭菜 這檔反手砍3942張最慘

2025/08/21 16:31

台股漲336點5電子淪投信提款機！緯創續割韭菜，聯電一出手砍3942張最慘。（資料照）台股漲336點5電子淪投信提款機！緯創續割韭菜，聯電一出手砍3942張最慘。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股在昨暴跌逾700點，今（21日）在內資力挺下，指數反彈漲336點，投信由賣轉買超15.91億元，雖然站在買方，不過，卻對5電子大提款，其中以聯電賣超3942張最多，受投信由買轉賣，股價開高走跌，終場跌1.19%，收41.4元，成交量縮小到4.63萬張。

至於緯創雖然擺脫第1大苦主，但仍遭賣超1922張，退居第2，在投信連12賣下，股價一路下挫，今跌1.76%，收111.5元，逼近半年線111.27元，成交量放大到4.88萬張。

投信週四賣超前10大個股，依序為聯電（2303）3942張、緯創（3231）1922張、健鼎（3044）1666張、廣達（2382）1434張、東元（1504）1198張、威健（3033）909張、華航（2610）826張、亞泥（1102）788張、兆豐金（2886）777張、台新金（2887）662張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財