企業外網遭駭釀個資外洩 專家籲2招提升網站資安

2025/08/21 16:16

相關報告顯示，網站成為最容易被駭客入侵企業的破口。（路透資料照）相關報告顯示，網站成為最容易被駭客入侵企業的破口。（路透資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕一般認為駭客常透過社交工程、釣魚郵件來入侵企業，但相關報告顯示，網站反而是最容易被攻擊的破口。Google報告指出，2024年亞太地區已確定初始入侵途徑的案件中，最多（39%）是來自漏洞利用的影響。資安公司卡巴斯基報告也顯示，2023年資安事件中，多數（42%）是因面向大眾的應用程式漏洞所造成。

今年台灣也有數起駭客入侵的案件即是透過外網，年初，某醫療體系的2醫院院區在同一天遭到勒索病毒攻擊，根據主管機關說法，駭客入侵醫院外網網站後，將病毒傳送到內網主機，再從主機竊取高權限帳密，並派送勒索病毒到電腦，造成設備被加密無法使用。

然而，企業對外網的資安意識在台灣還不夠普遍，如映科技資安顧問沈敬為指出，網站是企業營運的主要服務，也是攻擊者的入口，但若看不見入口的風險，企業就只能從下一階段入侵行動開始追蹤，錯失防禦的良機。

沈敬為觀察幾個台灣企業在防守網站攻擊時的現況：第一，網站被入侵時，無法即時取得網站的日誌檔案（log），甚至須耗時數天。第二，預設格式的log資訊有限，導致調查人員難以還原事件脈絡。第三，企業時常部署的SIEM（安全資訊與事件管理）缺乏網站log軌跡，部分無log機制的網站甚至無法分析，導致很難追尋入侵的根因。

企業應如何提升網站資安？沈敬為建議兩個方向，第一是平時就要落實檢測機制，包含弱點掃描、滲透測試、甚至更進階的紅隊演練；第二是部署網站偵測與回應（Web Detection & Response，WDR）工具，可偵測網站上的異常流量，預防外網漏洞、撞庫攻擊。

