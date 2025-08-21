晴時多雲

三度加碼以示誠意！國巨提高芝浦公開收購價每股6635日圓

2025/08/21 16:12

三度加碼搶親，國巨宣布提高芝浦公開收購價格至每股6635日圓。（資料照）三度加碼搶親，國巨宣布提高芝浦公開收購價格至每股6635日圓。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到日商美蓓亞三美於14日宣布調高對芝浦電子收購價，被動元件大廠國巨（2327）今日宣布第三度調高公開收購價，由每股6200日圓調高至每股6635日圓，收購價格再漲7%，估總併購金額再多近14億元以上，已超過200億元。

國巨今年5月9日正式對芝浦電子發動公開收購，芝浦電子為全球知名的負溫度係數熱敏電阻製造商，就在國巨宣布公開收購芝浦電子後，美蓓亞三美也宣布要公開收購芝浦電子，同時，美蓓亞三美8月14日宣布，對芝浦電子公開收購價格由每股5500日圓提高至每股6200日圓，與國巨收購價格一致。

面對美蓓亞三美加碼，國巨也不遑多讓，今日宣布進一步將公開收購價格由每股6200日圓提高至每股6635日圓。國巨分析，日前在參訪國巨高雄廠之際，雙方在多項策略性協同領域達成更高程度共識與明確綜效，包括共享全球銷售通路與客戶、共同拓展終端市場、鞏固並強化芝浦電子技術領導地位、共享製造自動化能力。

國巨也說，依據日本相關法規，國巨將公開收購期間延長至9月4日，國巨深信，此次合作將最有助於提升芝浦電子企業價值。

