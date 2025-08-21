晴時多雲

進口車占8成！5年半電動汽車免貨物稅逾10萬輛、退稅202億

2025/08/21 15:53

根據財政部統計，自2020年至2025年上半年，累計10萬435輛電動汽車免徵貨物稅，核退201.7億元。（財政部提供）根據財政部統計，自2020年至2025年上半年，累計10萬435輛電動汽車免徵貨物稅，核退201.7億元。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據財政部統計，電動汽車免徵貨物稅退稅金額從2020年9億元增至2024年68億元，2025年上半年為27.9億元，相當於車輛類貨物稅的8%；累計2020年至2025年上半年，累計10萬435輛電動汽車免稅，核退金額201.7億元。不過，觀察電動汽車產地，2020年至2023年國產皆低於500輛，進口占比均高於9成6，2024年國產車增至近7千輛、約占2成，2025年上半年也在相近水準。

財政部表示，為促進節能減碳、改善燃油車廢氣排放所造成的空氣污染，2011年起實施完全以電能為動力的車輛免徵貨物稅政策。觀察近10年免徵貨物稅的電動汽車輛數，2019年前均不及千輛，2020年因知名電動車大廠最新平價車款引進台灣，電動車市場迎來爆發性成長，當年免稅輛數達4561輛，較上年增4.6倍，占汽車總掛牌數比重也首度突破1%。

隨著淨零排放目標全球發酵，傳統車廠積極轉型，市場規模不斷擴大，免稅電動車各年增約3成至1.2倍，至2024年達3萬5406輛、占7.7%。2025年1至6月為1萬4268輛，較去年同期減0.7%、占比降至7.2%，主要是受美國對等關稅政策變數等影響。

財政部指出，觀察電動汽車產地資料，2020年至2023年國產皆低於500輛，進口居壓倒性多數，占比均高於9成6，2024年因國產車商加入純電車量產行列，國產輛數陡升至接近7千輛、占比約2成，2025年上半年亦在相近水準。

另，電動車貨物稅於出廠或進口時課徵，完成領牌登記後再核退，隨電動車市場擴大，退稅金額從2020年9億元增至2024年68億元，2025年上半年為27.9億元，相當於車輛類貨物稅的8%。

根據財政部統計，自2020年至2025年上半年，累計10萬435輛電動汽車免徵貨物稅，核退201.7億元。（資料照）

