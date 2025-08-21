關稅衝擊產業 中科率8廠參展台北國際自動化工業展

中科率8廠參展台北國際自動化工業展。（讀者提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕美國關稅衝擊中台灣精密製造廠商，國科會中部科學園區管理局邀集8家精密製造與智慧應用廠商，包括德盟儀器數位、昱程科技、五個餅公司、華凌光電、元翎精密、豪力輝、亞崴機電及睿德系統等，聯合參加「2025台北國際自動化工業大展」，中科管理局副局長施文芳說，為參展廠商加油打氣，歡迎業界瞭解智慧製造、精密技術與創新應用最新發展，加速業者推動製造升級以因應關稅衝擊。

台北國際自動化工業大展即日起23日於台北南港展覽館登場，中科管理局以「精智製造 聚力中科」為主軸，攜手8家優質廠商參展，另有多家廠商自行參展，包括均豪精密、台達電、台灣安川電機、台灣精銳、台灣易格斯、川岳機械、維夫拉克、如陽科技、三木普利、馬路科技、大氣電漿、黎聲科技等，展現業界在製造升級、精密感測、智慧顯示與高值應用技術創新成果。

國家科學及技術委員會主委吳誠文及中科管理局副局長施文芳，趕往中科館為廠商打氣，對於高精度加工機床、先進量測與檢測設備、自動化控制與顯示技術、特殊材料加工應用及智慧機器人零組件等領域成果感到振奮。

施文芳強調，德盟儀器數位專注於內視鏡數位系統，昱程科技碳纖維摩擦材料可應用於汽車與機械產業，五個餅公司提供整合式自動化解決方案，華凌光電則專注於顯示技術研發與製造，元翎精密電子膨脹閥能精準控制冷媒流量。

中科說，在AI興起時代，豪力輝專精於流體主軸與齒輪箱核心技術，亞崴機電推出智慧製造專用行動應用程式，睿德系統專精於精實自動化與智慧節能整合，涵蓋 AI 智慧製造與能源決策系統，協助企業打造高效率、低碳製造環境。

