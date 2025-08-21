晴時多雲

好可惜！美國櫻桃爛在樹上沒人採 果農慘況曝光了

2025/08/21 19:17

美國櫻桃產區的果農面臨天災、缺工及關稅等諸多挑戰。（路透）美國櫻桃產區的果農面臨天災、缺工及關稅等諸多挑戰。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國密西根州是酸櫻桃主要產區，今年4月下旬一場霜凍，將花蕾凍成晶瑩卻死寂的冰雕，其他甜櫻桃產區則因貿易戰造成中國市場萎縮，價格崩跌，加上嚴重缺工，只能眼睜睜看著數十萬磅櫻桃爛在樹上，果農慘況引起《路透》及《CNN》關注。除了天災打擊外，川普政府的農業政策、移民制度與貿易戰後遺症，都讓部分果農陷入生存危機。

美國櫻桃產區的部分果農面臨存亡挑戰。（路透）美國櫻桃產區的部分果農面臨存亡挑戰。（路透）

綜合《路透》及《CNN》報導，美國農業部最新預測稱，密西根州今年酸櫻桃產量，恐比2024年減少超過4成，其中西北部損失達7成。對國王果園等家族農場而言，意味著一整年辛勞可能化為烏有。

果農加拉格爾（Don Gallagher）無奈地說，「我們（果樹）還能長葉子，就是長不出櫻桃。」果農們感嘆，川普的政策讓產業雪上加霜，大豆與玉米等大宗作物獲得更多安全網支持，水果與蔬菜卻面臨農業研究與基礎設施資金削減。

缺工問題更是一大挑戰，國王果園仰賴瓜地馬拉季節工人因H-2A簽證延宕，晚了數週才抵達，導致採收人手不足。由於酸櫻桃可作為果汁、果乾、果醬，或直接加入飲品，國王果園的櫻桃濃縮汁近3分之1銷往台灣與紐西蘭，但產量減少已比關稅更嚴重衝擊出口。

勞動力緊縮從東海岸延伸到西海岸，奧勒岡州果農錢德勒（Ian Chandler）目睹了50萬磅櫻桃在樹上腐爛。他說，果園裡的櫻桃則正在腐爛，一根又一根的樹枝上掛滿了沉甸甸的果實，這位俄勒岡州的農民苦嘆櫻桃就像「木乃伊」，又黑又皺，讓人沒胃口，因為無法採收，他苦笑「今年冬天，你們會看到一群肥嘟嘟、快樂的浣熊」。

相較之下，西岸華盛頓州甜櫻桃今年因氣候良好增產29%，卻因出口地減少，價格下跌，果農面臨虧損。華盛頓州果樹協會主席德瓦尼（Jon DeVaney）表示，甜櫻桃批發價格正在暴跌，許多西北農民正在虧損。

報導指出，自2018年美中貿易戰爆發以來，美國櫻桃對中銷售幾乎停滯，今年上半年整體新鮮水果出口量雪崩17%，出口額下滑15%。

