人形機器人新藍海 達明邁向產業「終極夢想」

2025/08/21 12:48

達明財務長王偉霖（右起）、總經理陳尚昊、董事長何世池、營運長黃識忠看好未來機器人發展前景。（記者方韋傑攝）達明財務長王偉霖（右起）、總經理陳尚昊、董事長何世池、營運長黃識忠看好未來機器人發展前景。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕協作機器人大廠達明機器人（4585）邁入成立十週年，董事長何世池今天在台北國際自動化大展指出，人形機器人被視為產業的「終極夢想」，但達明的策略並非急於追逐話題，而是先以工業應用為核心，逐步累積可信任的場域驗證，未來才有望拓展至家用與服務市場。

達明的人形開發計畫自 2024 年底展開，半年內完成原型，並延伸既有協作型機器人的技術，包括運動控制、關節設計與AI 大腦。何世池強調，這並非完全重頭來過，而是將既有的協作機器人成熟基礎，繼續延伸至人形平台，因此能快速推進。首代產品今年已問世，預計 2026 年起將與合作夥伴進行場域試用，同時結合「MIT人形機器人」的國產品牌價值，展現台灣在AI與製造的整合能量。

對於產業發展，何世池認為，人形機器人市場雖具龐大想像空間，但要全面落地仍需時間，主要是硬體層面的突破幅度有限，馬達、減速機的演進不如AI來得快速，因此「AI 大腦」將是產業落地的核心驅動力。家用場景如煮飯、清潔，是未來潛在藍海；然而短期之內，工業應用更有機會率先導入，尤其在堆棧板、CNC 加工、檢測等場景，AI 能帶來高度靈活性與CP值。

在營運前景上，達明已於美國設立發貨倉、服務與培訓中心，墨西哥據點也在積極規劃中，藉此支援台商轉進中南美的需求。財務長王偉霖表示，美國關稅政策雖一度干擾客戶建廠進度，但隨政策落地，越南、泰國、墨西哥與美國的新產能布局將逐步啟動，帶動協作機器人需求回升。整體而言，全球協作型機器人市場仍維持年增20%至30%的成長潛力。

面對 UR、Doosan、DooBot 等國際對手，總經理陳上昊說，達明優勢不僅在於硬體規格，更在於原生視覺與AI 的深度整合。公司從創立之初即採IT思維，切入傳統機電產業，將AI演算法、影像處理與控制軟體納入同一平台，讓客戶能即時應用而非額外整合，這是差異化的關鍵。

營運長黃識忠提到，達明的策略是「以工業應用先行，帶動人形長遠發展」，半導體產業的應用貢獻程度達25%，短期先靠工業協作型機器人與海外據點布局推升營收，中長期則藉由人形機器人與AI技術的融合，搶占新世代市場契機。

