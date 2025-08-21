程天縱：AI機器人是未來趨勢 短期卡關2大難題

和椿董事長程天縱（右起），副董事長張以昇看好機器人發展前景。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和椿（6215）董事長程天縱在今天出席台北國際自動化大展，提到雖然人工智慧與機器人被視為未來產業的重要趨勢，但在實際推廣上仍面臨兩大困難，使得機器人導入進程比預期緩慢，唯有理解市場的現實挑戰，並透過解決方案的角色來教育產業，才能真正推動人工智慧與機器人普及。

程天縱指出，第一大困難在於教育市場需要時間，銷售週期被迫拉長。大部分傳產與服務業的客戶都是第一次接觸機器人，就像第一次用手機一樣，缺乏信心與經驗。因此，客戶往往要求「先試用」，甚至一借就是一個月，導致和椿必須準備更多庫存，以滿足客戶試用需求。這不僅墊高資金壓力，也延長了銷售流程，讓市場教育成本遠比外界想像高。

請繼續往下閱讀...

第二大困難則來自於決策權高度集中，推廣必須有效直達老闆層級。程天縱舉例，先前業務同仁曾向採購推銷清潔機器人，卻被回覆「那是我阿姨在掃地，你要取代她嗎？」顯示基層管理者對於「取代人力」的議題相當敏感，甚至可能因人情因素而抗拒。唯有老闆才會真正關心缺工、投資報酬率等核心問題，並思考以機器人補足人力缺口。因此，要推動機器人導入，必須直接與企業主對話，用投資回收效益與長期價值來說服。

程天縱也強調，和椿的定位不是單純的零組件廠商，而是「解決方案供應商」，解決方案就像拼圖，市場上有許多優秀的技術與產品，和椿將這些「拼圖」組合成完整圖像，針對缺口再自行研發，以符合產線的實際需求。程坦言：「沒有一家公司能把所有拼圖都做完，我們的角色就是顧問，替第一次使用機器人的客戶找到最適合的方案。」

談到產業趨勢，程天縱認為人型機器人仍在誕生期，商用普及需要時間；反倒是清潔、搬運等專用型機器人，已進入成長期，正快速擴張。由於傳產與服務業缺工問題嚴重，這些應用場景對機器人需求將持續升溫。然而，各行各業甚至同一品牌在不同市場的需求差異極大，仍須「本地化」調整，才能真正落地。

除了投資回收效益的短期考量，程天縱更強調，機器人帶來的價值遠不止於取代人力，主要優勢在於機器人不會抗拒改變，能依照需求靈活調整流程，甚至進一步重塑企業的商業模式。以物流產業為例，從傳統「下單－收貨－付款」模式，到「供應商管理庫存」先送貨後付款，再到「團購」先付款後取貨，不同模式的次序變化，反映了流程創新與商業模式演進，「這就是機器人真正的潛力，它能成為改變遊戲規則的力量。」

程天縱提醒，許多企業主在導入新技術時，過於專注投資回收計算，而忽略了更深層的改變。他舉諾基亞前高層的話為例：「我打敗了所有對手，但最後輸給了時代」，並以此為鑑，若產業、企業只計較短期報酬，卻忽視科技帶來的流程與模式轉型，最終可能被時代淘汰。

展望未來，程天縱看好人工智慧與機器人的結合將是不可避免的趨勢，在缺工、成本壓力與產業轉型需求下，機器人不只是補足人力，而是帶來靈活性、效率與創新契機。和椿將持續扮演解決方案提供者，協助客戶降低導入門檻，加速教育市場，推動智能製造落地。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法