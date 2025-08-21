晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

程天縱：AI機器人是未來趨勢 短期卡關2大難題

2025/08/21 11:22

和椿董事長程天縱（右起），副董事長張以昇看好機器人發展前景。（記者方韋傑攝）和椿董事長程天縱（右起），副董事長張以昇看好機器人發展前景。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和椿（6215）董事長程天縱在今天出席台北國際自動化大展，提到雖然人工智慧與機器人被視為未來產業的重要趨勢，但在實際推廣上仍面臨兩大困難，使得機器人導入進程比預期緩慢，唯有理解市場的現實挑戰，並透過解決方案的角色來教育產業，才能真正推動人工智慧與機器人普及。

程天縱指出，第一大困難在於教育市場需要時間，銷售週期被迫拉長。大部分傳產與服務業的客戶都是第一次接觸機器人，就像第一次用手機一樣，缺乏信心與經驗。因此，客戶往往要求「先試用」，甚至一借就是一個月，導致和椿必須準備更多庫存，以滿足客戶試用需求。這不僅墊高資金壓力，也延長了銷售流程，讓市場教育成本遠比外界想像高。

第二大困難則來自於決策權高度集中，推廣必須有效直達老闆層級。程天縱舉例，先前業務同仁曾向採購推銷清潔機器人，卻被回覆「那是我阿姨在掃地，你要取代她嗎？」顯示基層管理者對於「取代人力」的議題相當敏感，甚至可能因人情因素而抗拒。唯有老闆才會真正關心缺工、投資報酬率等核心問題，並思考以機器人補足人力缺口。因此，要推動機器人導入，必須直接與企業主對話，用投資回收效益與長期價值來說服。

程天縱也強調，和椿的定位不是單純的零組件廠商，而是「解決方案供應商」，解決方案就像拼圖，市場上有許多優秀的技術與產品，和椿將這些「拼圖」組合成完整圖像，針對缺口再自行研發，以符合產線的實際需求。程坦言：「沒有一家公司能把所有拼圖都做完，我們的角色就是顧問，替第一次使用機器人的客戶找到最適合的方案。」

談到產業趨勢，程天縱認為人型機器人仍在誕生期，商用普及需要時間；反倒是清潔、搬運等專用型機器人，已進入成長期，正快速擴張。由於傳產與服務業缺工問題嚴重，這些應用場景對機器人需求將持續升溫。然而，各行各業甚至同一品牌在不同市場的需求差異極大，仍須「本地化」調整，才能真正落地。

除了投資回收效益的短期考量，程天縱更強調，機器人帶來的價值遠不止於取代人力，主要優勢在於機器人不會抗拒改變，能依照需求靈活調整流程，甚至進一步重塑企業的商業模式。以物流產業為例，從傳統「下單－收貨－付款」模式，到「供應商管理庫存」先送貨後付款，再到「團購」先付款後取貨，不同模式的次序變化，反映了流程創新與商業模式演進，「這就是機器人真正的潛力，它能成為改變遊戲規則的力量。」

程天縱提醒，許多企業主在導入新技術時，過於專注投資回收計算，而忽略了更深層的改變。他舉諾基亞前高層的話為例：「我打敗了所有對手，但最後輸給了時代」，並以此為鑑，若產業、企業只計較短期報酬，卻忽視科技帶來的流程與模式轉型，最終可能被時代淘汰。

展望未來，程天縱看好人工智慧與機器人的結合將是不可避免的趨勢，在缺工、成本壓力與產業轉型需求下，機器人不只是補足人力，而是帶來靈活性、效率與創新契機。和椿將持續扮演解決方案提供者，協助客戶降低導入門檻，加速教育市場，推動智能製造落地。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財