近台積電、高捷R20聯開案今動土 總投資額43億元、2030完工

高雄R20後勁站捷運聯開案今舉行動土典禮，副市長林欽榮偕同鑲揚國際開發有限公司董事長林聰麟、福裕事業股份有限公司副董事長董上裕共同祈福。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕緊鄰台積電高雄廠、高雄R20後勁站捷運聯開案今舉行動土典禮，副市長林欽榮偕同鑲揚國際開發有限公司董事長林聰麟、福裕事業股份有限公司副董事長董上裕共同祈福，高市捷運局指出，預計2030年完工。

林欽榮表示，高雄近年積極招商，除向半導體、生技醫材、精密機械、光電綠能產業招手，也積極策動土地開發，提供捷運站周邊便捷的產業辦公及居住空間，繼捷運橘線O4動土後，今R20聯開案動土，將使高雄捷運天際線再添新地標。

R20聯開案鄰近台積電高雄廠，配合台積電今年4月舉行高雄廠區2奈米擴產典禮，高雄廠將興建5座2奈米先進製程以下的超大型晶圓廠，完工後將成全球最大晶圓先進製造服務聚落，市府規劃R20後勁站聯開案，以回應產業聚落發展需求。

高市捷運局長吳嘉昌表示，R20聯開案土地面積1658坪，建蔽率60%、容積率420%，預估總開發量體約1.9萬坪， 由｢鑲揚國際開發有限公司｣與｢福裕事業股份有限公司｣聯手投資。

捷運局說明，本案總投資金額約42.9億元，規劃A、B雙棟複合機能大樓，A棟為15層住宅及公共服務空間，其中2至7樓將作為楠梓第2行政中心，B棟為24層集合住宅，並引入多元商業空間，帶動周邊生活機能升級。

