2025/08/21 11:16

實支實付醫療險損失率高，保發中心提兩要件可漲保費。（資料照）實支實付醫療險損失率高，保發中心提兩要件可漲保費。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕近年實支實付醫療險損失率持續攀高，保險業者苦不堪言。對此，金管會委託保發中心研議相關指引，目前已送至金管會。一旦正式公布上路，未來1年期以下保證續保的個人健康保險如果符合兩要件，經金管會核准，業者將可申請調漲保費，估計上百萬名保戶將受影響。

據了解，此次保發中心提出的指引，針對1年期以下保證續保的健康險，涵蓋銷售中、已停售以及未來新銷售的保單。此類商品多數為實支實付醫療險。

根據指引內容，保單商品必須符合兩要件才能申請調整保費：保單開賣至今呈現長期虧損；且近3到5年理賠持續惡化，保單實際損失率超過預期損失率。如果虧損僅為單一年度，就不符合。而符合兩要件的保單商品，業者可向金管會申請調整保費，經核准後，第1年最多調漲3成，後續每年最多調漲1成，到收支平衡為止。

根據金管會現行規定，保險業者要調高保費，必須提前3個月通知要保人。有關客戶通知機制，根據指引內容，部分個人健康險保單，銷售時已有告知客戶不保證費率，此類可採掛號信通知；但如果是未明確告知費率可能調整的保單，主管機關希望保險公司能派人當面或是專人電話說明。

