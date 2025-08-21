搶攻水資源市場，山林水手握307億元在建工程與操作合約量，圖左起為業務開發部協理林英傑、董事長郭又綺、會計主管楊欣紋。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠於水處理及工程承攬業務推升，綠能環保股山林水（8473）上半年每股稅後盈餘（EPS）1.51元；董事長郭又綺表示，山林水連續兩年維持獲利，今年上半年工程承攬毛利率自低點回升，加上水處理操作維護業務進一步擴張，推升獲利能力呈現結構性提升，目前手中在建工程存量97億元、水務操作合約存量210億元。

她指出，山林水目前布局六大核心業務，涵蓋再生水、海水淡化、生質能源、廢棄物處理，以及都市與工業污水下水道系統，持續深耕「循環經濟」領域，目前在建工程存量97億元，水務操作合約存量更達210億元，合計達307億元，未來成長前景看漲並持續強健呈現。

郭又綺說，山林水多項重大工程案正陸續推進，包括新竹科學園區的寶山污水工程案（合約金額20.74億元）、福田再生水工程案（合約金額2.99億元），都是今年重點工程且如期推進中，預計明年第2季完成；而合約總價77.61億元的高雄楠梓再生水興建案將分3期施工，第1期已提前啟動施工、進度超前，預計2028年供水2萬噸，最終日供水量可達7萬噸，將成為南部半導體產業的重要水源支柱。

此外，勞務合約分別在去年第4季取得高雄澄清湖案跟今年第1季中科勞務合約案，至於民生污水部分，山林水全台共操作22座污水處理廠、廠佔率約25%，勞務合約續約率維持100%，為營運帶來長期穩定收益。

