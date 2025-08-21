晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

韓對美投資不只3500億美元！韓媒曝韓企再加碼1500億美元

2025/08/21 11:29

韓媒報導，韓國總統李在明將在美韓峰會上宣佈，韓國民營企業將加碼在美投資1500億美元。（路透）韓媒報導，韓國總統李在明將在美韓峰會上宣佈，韓國民營企業將加碼在美投資1500億美元。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓國對美國投資不只3500億美元（約新台幣10.5兆），美韓首腦峰會即將在25日登場，然在峰會前夕，韓媒報導，韓國總統李在明將在峰會上宣佈，韓國民營企業將加碼在美投資，投資金額達1500億美元（約新台幣4.5兆）。

彭博引述《韓民族日報》指出，1500億美元的一攬子投資計劃，將與韓國上個月達成貿易協定同意在美國投資3500億美元分開。

該報援引不願透露身份的政府官員的話說，雖然1500億美元的一攬子計劃將在峰會上得到強調，但官員們預計不會進一步討論3500億美元的投資基金，這是上個月貿易協定的核心內容。

韓國工業部週三晚些時候在1份聲明中表示，在韓美峰會之際宣佈的美國投資規模尚未確定。當彭博新聞社聯繫到政府時，政府沒有立即發表評論。

幾家韓國公司已經制定了現有的美國投資計劃，包括三星在德克薩斯州耗資數十億美元的半導體工廠，以及現代汽車集團承諾為汽車和鋼鐵設施提供210億美元（約新台幣6300億元）。去年，韓華海洋公司和韓華系統公司報告補充說，以1億美元（約新台幣30億元）收購了費城造船廠，母公司韓華集團正在準備與美國造船合作相關的詳細投資計劃。

據韓聯社上週報道，包括三星電子會長李在鎔、LG會長具光謨、SK會長崔泰源等韓國企業集團領導人將加入代表團的美國之行。據韓聯社報道，韓華集團副董事長金東寬、HD現代汽車社長鄭基善和大韓航空執行長趙源泰也可能加入。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財