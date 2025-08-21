韓對美投資不只3500億美元！韓媒曝韓企再加碼1500億美元

韓媒報導，韓國總統李在明將在美韓峰會上宣佈，韓國民營企業將加碼在美投資1500億美元。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓國對美國投資不只3500億美元（約新台幣10.5兆），美韓首腦峰會即將在25日登場，然在峰會前夕，韓媒報導，韓國總統李在明將在峰會上宣佈，韓國民營企業將加碼在美投資，投資金額達1500億美元（約新台幣4.5兆）。

彭博引述《韓民族日報》指出，1500億美元的一攬子投資計劃，將與韓國上個月達成貿易協定同意在美國投資3500億美元分開。

該報援引不願透露身份的政府官員的話說，雖然1500億美元的一攬子計劃將在峰會上得到強調，但官員們預計不會進一步討論3500億美元的投資基金，這是上個月貿易協定的核心內容。

韓國工業部週三晚些時候在1份聲明中表示，在韓美峰會之際宣佈的美國投資規模尚未確定。當彭博新聞社聯繫到政府時，政府沒有立即發表評論。

幾家韓國公司已經制定了現有的美國投資計劃，包括三星在德克薩斯州耗資數十億美元的半導體工廠，以及現代汽車集團承諾為汽車和鋼鐵設施提供210億美元（約新台幣6300億元）。去年，韓華海洋公司和韓華系統公司報告補充說，以1億美元（約新台幣30億元）收購了費城造船廠，母公司韓華集團正在準備與美國造船合作相關的詳細投資計劃。

據韓聯社上週報道，包括三星電子會長李在鎔、LG會長具光謨、SK會長崔泰源等韓國企業集團領導人將加入代表團的美國之行。據韓聯社報道，韓華集團副董事長金東寬、HD現代汽車社長鄭基善和大韓航空執行長趙源泰也可能加入。

