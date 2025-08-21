晴時多雲

中油再爆貪污案！工務組長替廠商修改千萬標案 賺5萬現金和一台軟水設備

2025/08/21 11:10

中油鄭姓組長從廠商處收取9萬多元財物協助標案推進，被法官判有罪。（資料照）中油鄭姓組長從廠商處收取9萬多元財物協助標案推進，被法官判有罪。（資料照）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕中油公司油銷部高雄營業處每年都會公開招標辦理「高雄區土木及建築零星修護長約」，負責標案的鄭姓工務組長，向長期配合的廠商暗示家中需要一台「軟水設備」，廠商安排工程行安裝後，鄭姓組長還特地開會將標案內容修改成對廠商有利，並拿到5萬元現金，廉政署獲報進行偵查，鄭姓組長趕緊繳回9萬多元，被法官依貪污罪判刑2年，另宣告緩刑5年。

判決指出 ，鄭姓男子2005年考進中油，2020年升任油銷部高雄營業處工務組組長，由於中油每年都會公開招標辦理「高雄區土木及建築零星修護長約」，負責該案的鄭姓組長與得標的楊姓廠商（檢方緩起訴處分）熟悉，2021年初，楊姓廠商發現中油一直沒有開出修復標案，於是向鄭男洽詢。

鄭姓組長與楊男接觸過程中，暗示自己小港區的住處正準備安裝一台軟水設備，楊男意會後，安排軟水廠商到鄭男安裝一台市價4萬9千元的設備，鄭男見楊男上道，於是安排展開標案採購程序，楊男公司順利以1300萬得標後，楊認為部分標案內容對他不利，於是請他高抬貴手多幫忙。

鄭把錢收下後，在中油召開會議，會中決議「部分工項確有價格不符市場行情之情事，擬以總價不變且兼顧市場行情之原則調整單價」，楊男見標案修改後能讓他多賺點錢，於是請員工拿了5萬元現金交給鄭男當成「謝金」，兩人私下偷來暗去的行為被廉政署盯上，2023年收網、約談。

高雄地方法院審理時，鄭男坦承犯行，並在檢察官偵查時已全數繳回犯罪所得9萬多元，依法得以減刑，法官考量他已悔悟，情節尚非嚴重，因此依不違背職務收受賄賂及不正利益罪判刑2年、褫奪公權2年，另宣告緩刑5年，應向公庫支40萬元，可上訴。

