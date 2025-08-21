晴時多雲

74歲阿公電信費「月繳4200元」以為被詐騙！真相出爐後全傻眼

2025/08/21 12:20

日本一名74歲阿公因不熟悉智慧型手機操作，落入「訂閱陷阱」。滑手機示意圖。（美聯社）日本一名74歲阿公因不熟悉智慧型手機操作，落入「訂閱陷阱」。滑手機示意圖。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕智慧型手機已成為生活的一部分，越來越多人會訂閱App與相關服務，但對於不熟悉智慧型手機操作的老人家來說，有不少人陷入「不知道自己到底在付什麼錢」、「不知不覺就被註冊」的「訂閱地獄」，成為不容忽視的社會問題。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導真實案例，住在東京的74歲男子高田正夫（化名）目前靠著退休年金生活，但他去年秋天起，卻發現電信費帳單「怪怪的」，因為他手機只用來打電話和LINE，但繳款金額卻接近2萬日圓（約4200元新台幣），他帶著疑惑去電信門市詢問，卻得到冷靜的答覆：「這些都是合法的訂閱，不是詐騙。」

仔細觀看帳單明細才發現，高田正夫每個月訂閱了大量App和相關服務，包含月繳550日圓（約115元新台幣）的防毒軟體、990日圓（約207元新台幣）的影視串流服務、880日圓（約184元新台幣）的占卜健康資訊App、2000日圓（約419元新台幣）的手遊道具、300日圓（約63元新台幣）的雲端儲存、1100日圓（約230元新台幣）的音樂App會員，零零總總高達13項訂閱，都是每月自動續訂扣款的狀態。

但高田正夫本人卻完全沒有意識到「自己有訂閱」，他回憶，自己只是打開天氣預報App，沒看到需要付費的字眼，但按了什麼「免費體驗一週」或「繼續」之類的按鈕，他完全不知道這就代表簽約了？

報導提到，這些線上訂閱服務多半從「免費試用」開始，但超過期限後就會自動轉成收費方案。有些甚至在購買手機時、或只是一鍵點擊，就自動完成了訂閱契約。雖然被告知「不是詐騙」，高田正夫仍難以釋懷。

後來高田正夫在家人的陪同下，才總算把不必要的訂閱全部取消，電信費也順利降到每月約6000日圓（約1260元新台幣），但他已經怕到不敢再下載任何新App了，就怕又在不知情的情況下被扣錢。

高田正夫說：「雖然他們說不是詐騙，但對我的生活來說，結果可能比詐騙還要糟。」

要如何避免掉入訂閱地獄？報導分享了4個舉動，包含定期檢查帳單、注意「免費」字眼、確認現有訂閱清單，以及與家人或客服保持溝通，若搞不清楚的話，就得立刻請求他人協助。

