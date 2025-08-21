晴時多雲

驚喜！開雲端發票也能拿1萬元獎金 店家欣喜若狂

2025/08/21 10:00

鹿港阿道蚵仔煎老闆詹政道說，沒想到開發票還可得獎拿獎金。（資料照，記者劉曉欣攝）鹿港阿道蚵仔煎老闆詹政道說，沒想到開發票還可得獎拿獎金。（資料照，記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮阿道蚵仔煎從去年6月開始同時開立紙本與雲端發票，近日接到通知「得獎了」，還有獎金1萬元。老闆詹政道表示，第1次知道開立雲端發票也能得獎，還有獎金，真是太開心了！

詹政道指出，財政部中區國稅局彰化分局通知要頒獎表揚他，因為他今年6、7月所開出的雲端發票是3359張，跟去年同期比較154張相較，大幅成長了3205張，換算成長率為25.8％，拿到鹿港區的第1名，可以獲頒獎金1萬元。

詹政道強調，當初在開發票時，他覺得雲端發票是未來的趨勢，尤其是可以存入手機載具，會越來越受歡迎，因此，馬上就同時申請紙本與雲端發票。因為現代人都人手一機，許多人結帳都是直接拿出手機要刷載具條碼，也代表雲端發票大受民眾歡迎。

詹政道笑說，他原本以為國稅局通知他，是因為他店裡開出的發票中了大獎，沒想到是他中了大獎，還有獎金1萬元，能夠開發票還拿第1名，還有獎金可以拿，真是太高興了。

