川普試圖干預Fed 各國央行總裁齊聲援鮑爾

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）因堅持維持利率穩定、拒絕降息而面臨美國總統川普（Donald Trump）猛烈的砲火攻擊，隨著全球各國央行總裁本週齊聚於懷俄明州傑克森霍爾 （Jackson Hole）參加央行年會，各國央行總裁也紛紛聲援鮑爾，力挺央行獨立性。

《彭博》報導，川普持續因利率問題抨擊鮑爾，並承諾將在鮑爾明年任期屆滿後，任命1名「更聽話」的人選接替主席的位置。這項行動令全球各地的政策制定者感到不安，引發了人們對央行獨立性可能受到削弱的擔憂。

歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）和英國央行（BOE）總裁貝利（Andrew Bailey）皆啟程前往傑克森霍爾，預計將表達他們對鮑爾的支持，並警告，民選政府向政策制定者施壓可能帶來的危險；德國央行（Bundesbank）總裁納格爾（Joachim Nagel）向《彭博》表示，獨立性是央行DNA的一部份，如果這一點能得到所有國家的認可，那就再好不過了。

對於鮑爾的同行來說，8月21日至23日舉行的央行年會是另1個機會，將這一訊息傳達出去。彼得森國際經濟研究所 （Peterson Institute for International Economics）所長波森（Adam Posen）今年6月底出席國際清算銀行（BIS）年會，以及歐洲央行7月在葡萄牙辛特拉（Sintra）舉行的會議時表示，各國央行都團結在鮑爾和聯準會左右，公開支持聯準會的獨立性，現在這是他們向美國大眾展示這一點的機會。

全球各地的民選官員持續批評他們央行的貨幣政策，澳洲財政部長在去年表示，升息正在「摧毀經濟」，但川普自今年1月重返白宮以來，一直公開向鮑爾施壓，這代表著發達經濟體出現令人震驚，甚至是前所未有的轉變。

這種現象也在土耳其、巴西和哥倫比亞等國上演，民粹主義政治人物對央行獨立性提出了挑戰。歐央報告發現，2018年至2020年期間，在全球GDP約佔75％的經濟體中，近一半央行的實際獨立性有所下滑。

到目前為止，每當在公開場合回應有關川普的施壓時，鮑爾通常抱持冷靜的態度，但知情人士透露，在私底下，情況截然不同。根據內部人士表示，鮑爾今年4月在國際貨幣基金（IMF）的一次會議上向各國政策制定者和財政部長發表演說時，熱情捍衛央行獨立性，此舉不僅引發與會人員的掌聲，也獲得同行們同樣熱烈的回響。

印度央行（RBI）總裁馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra）近期出席活動時回憶起當時的情況，並表示他相當欽佩鮑爾堅強的意志，直言鮑爾「做得非常好」，維護央行的獨立性相當重要。拉加德在辛特拉會議上也對鮑爾表達了讚賞，稱他是「央行總裁的典範」。在小組討論中，鮑爾克服政治壓力，重申央行對物價穩定和充分就業的承諾，相關發言在當時贏得全場起立鼓掌。

