晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普試圖干預Fed 各國央行總裁齊聲援鮑爾

2025/08/21 12:33

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）。（美聯社資料照）Fed主席鮑爾（Jerome Powell）。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）因堅持維持利率穩定、拒絕降息而面臨美國總統川普（Donald Trump）猛烈的砲火攻擊，隨著全球各國央行總裁本週齊聚於懷俄明州傑克森霍爾 （Jackson Hole）參加央行年會，各國央行總裁也紛紛聲援鮑爾，力挺央行獨立性。

《彭博》報導，川普持續因利率問題抨擊鮑爾，並承諾將在鮑爾明年任期屆滿後，任命1名「更聽話」的人選接替主席的位置。這項行動令全球各地的政策制定者感到不安，引發了人們對央行獨立性可能受到削弱的擔憂。

歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）和英國央行（BOE）總裁貝利（Andrew Bailey）皆啟程前往傑克森霍爾，預計將表達他們對鮑爾的支持，並警告，民選政府向政策制定者施壓可能帶來的危險；德國央行（Bundesbank）總裁納格爾（Joachim Nagel）向《彭博》表示，獨立性是央行DNA的一部份，如果這一點能得到所有國家的認可，那就再好不過了。

對於鮑爾的同行來說，8月21日至23日舉行的央行年會是另1個機會，將這一訊息傳達出去。彼得森國際經濟研究所 （Peterson Institute for International Economics）所長波森（Adam Posen）今年6月底出席國際清算銀行（BIS）年會，以及歐洲央行7月在葡萄牙辛特拉（Sintra）舉行的會議時表示，各國央行都團結在鮑爾和聯準會左右，公開支持聯準會的獨立性，現在這是他們向美國大眾展示這一點的機會。

全球各地的民選官員持續批評他們央行的貨幣政策，澳洲財政部長在去年表示，升息正在「摧毀經濟」，但川普自今年1月重返白宮以來，一直公開向鮑爾施壓，這代表著發達經濟體出現令人震驚，甚至是前所未有的轉變。

這種現象也在土耳其、巴西和哥倫比亞等國上演，民粹主義政治人物對央行獨立性提出了挑戰。歐央報告發現，2018年至2020年期間，在全球GDP約佔75％的經濟體中，近一半央行的實際獨立性有所下滑。

到目前為止，每當在公開場合回應有關川普的施壓時，鮑爾通常抱持冷靜的態度，但知情人士透露，在私底下，情況截然不同。根據內部人士表示，鮑爾今年4月在國際貨幣基金（IMF）的一次會議上向各國政策制定者和財政部長發表演說時，熱情捍衛央行獨立性，此舉不僅引發與會人員的掌聲，也獲得同行們同樣熱烈的回響。

印度央行（RBI）總裁馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra）近期出席活動時回憶起當時的情況，並表示他相當欽佩鮑爾堅強的意志，直言鮑爾「做得非常好」，維護央行的獨立性相當重要。拉加德在辛特拉會議上也對鮑爾表達了讚賞，稱他是「央行總裁的典範」。在小組討論中，鮑爾克服政治壓力，重申央行對物價穩定和充分就業的承諾，相關發言在當時贏得全場起立鼓掌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財