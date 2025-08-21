麥當勞CEO公開認錯「真的賣太貴」 8大套餐美全面降價

速食龍頭麥當勞（McDonald’s）將在美國降價。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕速食龍頭麥當勞（McDonald’s）執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）在8月初的財報電話會議上，承認了自家餐點價格過高，並誓言要解決這個問題後，麥當勞如今宣布將在美國調降部分套餐價格。

知情人士透露，麥當勞和其美國加盟業者已達成協議，計劃將8款熱門套餐的售價，降至比單點組合總額低15%，並推出5美元（約152元新台幣）早餐和8美元（約244元新台幣）特餐組合，重新使用「超值套餐」（Extra Value Meals）的品牌名稱。

請繼續往下閱讀...

若加盟店願意配合降價，麥當勞總部甚至會提供財務補助，而這一系列政策最快9月就會生效。

《華爾街日報》率先報導了此消息。對此，麥當勞拒絕置評。

肯普欽斯基8月初在財報電話會議上稱：「消費者對我們價值感的感受，主要受到核心菜單價格影響。」他坦言，過去幾年不少顧客認為，麥當勞價格已經變得難以負擔。

新冠疫情後的通膨危機改變了消費者對麥當勞的印象，從過去的「便宜快速用餐」選項，變成「價格高昂的速食店」。肯普欽斯基本月稍早也承認，注重價格的消費者「太常」看到套餐價格超過 10 美元，這正在「負面地影響顧客對價值的感受」。

肯普欽斯基進一步強調：「影響顧客對麥當勞價值整體感受的最大因素，就是菜單。當他們開車抵達餐廳、第一眼看到價格時，那就是最重要的關鍵。」並直言：「我們必須解決這個問題。」

像是在2023 年時，有一份 18 美元（約550元新台幣）的大麥克套餐在社群媒體上瘋傳，引發外界爭論，認為麥當勞已背離其平價理念。雖然該餐點只是休息站的個案，但隨後引爆網路輿論，也逼得麥當勞美國總裁罕見發表公開信，澄清該價格屬於「特例」，公司整體價格漲幅並未超越通膨水準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法