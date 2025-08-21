台股想快速反彈 法人：就看兩件事

台股想快速反彈，法人認為，短線需留意美國聯準會鮑爾明日在全球央行年會發表的降息態度，以及輝達下週財報。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕因市場擔心台積電（2330）補助款可能改為美國政府入股，引發外資大賣台積電，台股昨日暴跌728.06點，直接摜破月線，美股昨天盤中也不平靜，輝達等大型科技股一度重挫，所幸收斂跌幅轉為小跌，法人指出，台股連二黑，短線急跌857點，增加台股恐慌情緒，不過當前並未出現重大利空消息，研判短線修正後換手機率較大，短線需留意美國聯準會鮑爾明日在全球央行年會發表的降息態度，以及輝達下週財報。

啟發投顧副總容逸燊分析，美股延續對AI類股漲勢的擔憂，以及川普政府以補助金換股的消息，使科技股賣壓持續，但跌幅已收斂中，大型科技股跌幅小於2%。7月FED會議紀要顯示，理事擔憂通膨及就業市場風險，因此本次央行年會鮑爾釋出鴿派訊息機率不大，川普則轉向FED理事開刀，認為其中一名涉嫌詐貸。Intel則因股權遭受稀釋，卻未有實質改善公司體質作法，股價回跌7%，美光及台積電ADR續跌，以台積電立場可能頂多不領補助，66億美元大約只占兩個月的淨獲利。

請繼續往下閱讀...

容逸燊認為，台股昨日大跌728點摜破月線，主要跌幅來自台積電，受川普要求補助換取英特爾股份影響，外資也大賣台積電，加權指數收出5700億長黑K，昨日起跌區24300點已成為短線壓力，期貨結算後散戶籌碼開始翻多，還需時間震盪整理，接著關鍵事件為全球央行年會，以及輝達財報將公布，近期美國科技股受AI無法變現言論影響下挫，輝達財報必須給予市場信心，否則修正時間將延長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法