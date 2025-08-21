通用AI焦慮！哈佛、麻省理工學生驚傳「退學」轉做這件事

外媒報導，由於對「通用人工智慧」的恐懼，部分美國頂大的學生選擇退學，有人全心投入防止AGI攻擊人類的研究，也有人選擇創業。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI人工智慧若邁向「通用人工智慧」（AGI），是否會成為人類的生存威脅，正引發年輕一代的焦慮，許多美國頂大的學生，現在紛紛退學，有人全心投入防止AGI攻擊人類的研究，也有人選擇創業。

《富比士》（Forbes）報導，AGI可能將在10年內實現，包括麻省理工（MIT）、哈佛大學等名校等部分學生選擇退學，投入研究或創業，試圖搶在技術全面顛覆社會前找到生存與立足之道。

隨著AGI的爭論升溫，許多就讀美名校的年輕人，選擇提前跳進現實世界。他們的行動既折射出對人類未來的擔憂，也顯示出在 AI 時代的競爭中，一場「搶跑」已經開始。

據報導，麻省理工學生布萊爾（Alice Blair）在2023年入學，滿心期待能在校園裡鑽研電腦科學，並推動「AI為人類造福」。但2年後她選擇永久休學，加入非營利組織「AI安全中心」擔任技術撰稿，專心投入 AI 安全議題。

她直言，我擔心自己活不到畢業，按照目前的發展方向，AGI很可能帶來人類滅絕。

《富比士》指出，布萊爾並非特例，哈佛物理與電腦科學雙主修學生考夫曼（Adam Kaufman）也在去年退學，加入非營利組織Redwood Research專注研究AI欺瞞風險。

他坦言，風險是最重要的課題，希望和一群聰明人一起解決重大問題。據了解，考夫曼的兄弟、室友和女友，也都因相同理由離開哈佛大學，目前在OpenAI工作。

這股焦慮並不只是出於對「人類滅絕」的恐懼，更多來自職涯的不確定。哈佛學生會與AI安全社團調查顯示，超過一半學生擔心 AI 對未來工作前景的影響。

根據美國國務院委託撰寫的一份2024年報告指出，鑑於人工智慧發展速度之快，人類有可能面臨「滅絕」風險。過去幾年，無論是億萬富翁資助的非營利組織（如人工智慧安全中心）還是像Anthropic這樣的公司，都紛紛致力於建構具有安全保障措施的人工智慧，以防止這種情況發生，這方面的努力層出不窮。

市場數據也加劇了這種恐懼。Anthropic 執行長阿莫迪（Dario Amodei）警告，AI在數年內可能消滅一半的白領初階工作，使失業率攀升至20%。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）認為，AGI將在2029年前誕生，Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）則預測5至10年內出現，這些說法讓學生們覺得「時間不多了」。

在這股因恐懼AGI的退學潮中，有人投入安全研究，也有人直接創業。其中，Anysphere執行長崔爾（Michael Truell）24歲時從麻省理工退學，所創辦的公司估值達到99億美元（約新台幣3013億元）。Mercor執行長富迪（Brendan Foody）22歲從喬治城大學退學，已募資逾1億美元（約新台幣30.4億元）。

