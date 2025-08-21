華府施壓要求下台 Fed理事庫克：不會因脅迫離職

Fed理事庫克（Lisa Cook）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（20日）喊話要求聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）下台，對此，庫克週三回應表示，無意因為一些社群貼文提出的問題而被迫下台。

綜合外媒報導，美國聯邦住房金融局（Federal Housing Finance Agency，FHFA）局長普爾特（Bill Pulte）近日呼籲針對庫克2筆抵押貸款案展開調查。

請繼續往下閱讀...

普魯特受訪時指出，有證據證明庫克的抵押貸款存在「詐欺」，因此普魯特認為，庫克必須立即離職或者被解雇。相關報導出現後，川普在週三上午在社群媒體發文表示，庫克必須立刻辭職。

對此，庫克聲明，自己從媒體上得知，普魯特在社群平台發文指出，他根據4年前的1份抵押貸款申請，提出了刑事指控，當時庫克還未加入聯準會。

庫克表示，自己作為聯準會的一員，確實打算認真對待有關自身財務歷史的任何問題，因此目前正在收集準確的資料，來回答任何合理的問題並提供事實。並強調，無意因為推文中提出的一些問題而被迫辭職。

普魯特在8月15日致函美國司法部長邦迪（Pam Bondi）和司法部官員馬丁（Ed Martin），暗示庫克可能犯刑事犯罪。信中指控庫克偽造銀行文件和財產紀錄，以獲取更優惠的貸款條件，根據刑法，這可能構成抵押貸款詐欺。

目前尚未提起任何實際的訴訟，也不清楚邦迪是否會展開調查。針對普魯特發送的信件，美國司法部拒絕回應。川普政府目前也以類似的理由指控加州民主黨籍參議員謝安達（Adam Schiff）和紐約州檢察總長詹樂霞（Letitia James），目前司法部正進行調查中。

華府對聯準會成員開砲的行徑，也顯示出川普正加強對Fed的施壓，敦促央行盡速降低利率。庫克在2022年被前總統拜登（Joe Biden）任命為理事，在上（7）月的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議後，庫克和多數成員一樣投票維持利率不變。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法