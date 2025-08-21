股市泡沫跡象已浮現！投資大師警告：16年沒大修正了

橡樹資本管理公司共同創辦人馬克斯警告，美國股市正處於「泡沫初期階段」。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有「頂尖價值投資大師」之稱的橡樹資本管理公司（Oaktree Capital Management）共同創辦人馬克斯（Howard Marks）警告，美國股市正處於「泡沫初期階段」，雖然真正的修正臨界點尚未到來。

馬克斯週三（20日）接受《彭博電視台》（Bloomberg Television）訪問時表示：「我並不是在敲響警鐘。重點是，市場確實很貴。」他並補充說，投資人已經有 16 年沒有經歷過「嚴重的市場修正」。

請繼續往下閱讀...

馬克斯描述，目前的情況讓他想起 1990 年代末期，當時市場對科技股趨之若鶩，最終促使美國聯準會前主席葛林斯潘（Alan Greenspan）警告「非理性繁榮」。然而，在科技泡沫破裂之前，市場其實又上漲了幾年。

馬克斯指出：「投資人已經不再習慣去思考市場修正的可能性」，他強調均值回歸極有可能發生，並提醒部分科技股的估值相較於歷史水準「已相當偏高」。

馬克斯在上週發布的一份備忘錄中強調，自從川普 4 月宣布加徵關稅以來，美股進入了一波「緩解性上漲」，但這種高估值必須要有合理的支撐依據。

他指出，一項衡量美股總市值與美國 GDP 比率的指標已經創下歷史新高。由於許多公司被私有化收購後下市，還有更多企業選擇延後上市，這項指標的實際情況，可能比表面看起來更令人憂心。

馬克斯在訪談中表示：「現在是時候在投資組合裡增加一些防禦性資產了，而選擇配置債券等信貸資產，降低股票部位，就是一種方式。」他承認債券利差偏窄，但相較於股票仍更具防禦性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法