中國推行「強制社保」 小型企業面臨存亡危機

2025/08/21 11:09

中國將執行強制社保，小型企業面臨存亡危機。（路透資料照）中國將執行強制社保，小型企業面臨存亡危機。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國最高法院的裁決禁止企業和勞工規避社會保險，強制繳納社保的新規引發人們對就業和小型企業存亡的擔憂，迫使北京面對長期承諾的福利改革風險。

《路透》報導，中國最高法院本（8）月表示，這些費用一直是強制性的，但也坦言執行不力。實際上，數百萬勞工與工廠、建築公司、快遞公司、餐廳和其他小型企業達成非正式協議，不繳納社保，以便自己保住這筆錢。

分析師和1名政府官員表示，這項裁決旨在填補高齡化地區枯竭的養老金，幫助中國轉型到更加依賴消費需求、更少依賴債務驅動的基礎設施和工業投資的成長模式。受到美國上調關稅的衝擊，中國一些工廠在今年解僱了全職員工，並重新聘為日工，以節省退休金、失業救濟金、醫療費和其他保險費。

分析人士指出，這項將於9月1日生效的法院裁決，可能使北京更接近履行其加強社會保障體系的長期承諾。但預計也將對中國政府更廣泛的改革目標構成嚴峻考驗，因為如果企業和勞工的支出減少，將給經濟成長帶來直接風險。

華夏新供給經濟學研究院（China Academy of New Supply-Side Economics）院長賈康表示，這項決定可能關乎許多小型企業的存亡。法國興業銀行（Societe Generale）預估，如果裁決確實的執行，中國企業和消費者將承受佔GDP約1％的成本。

諮詢業者策緯諮詢公司（Trivium China）分析師佩塞爾（Joe Peissel）指出，中國面臨的核心問題是誰該為改革買單。目前的情況是工人和企業在承擔，這損害了就業和消費，而且這可能無法持續，這需要制定新的政策，為福利體系提供更多的國家資源。

中國社保費率因城市而異，但通常相當於勞工總收入的10分之1，僱主總收入的4分之1左右。經濟學家表示，以全球標準來看，這一數字很高，因此催生了很多非正式的解決方法。

人力資源公司眾合雲科去年對6000多家企業進行的1項調查發現，只有28.4％的企業完全遵守社保規定。官方數據顯示，中國有3.87億元工繳納城鄉基本養老保險，約佔勞動力總數的一半。2024年中國國務院發佈的報告發現，13個省份將406億人民幣（約新台幣1731.5億元）的退休金挪作他用。

不繳納社保加劇了中國內外的經濟失衡，降低了工廠勞動成本，提高中國出口競爭力，降低公共基礎設施建設的成本，進而降低製造商的物流成本，並拉近了供應鏈的距離。但隨著中國人口老化，拖欠繳款將給退休金體系帶來風險，預計2035年退休金將耗盡。

1名政策顧問表示，中國整體經濟發展的核心缺陷是依賴被壓低的勞動力成本進行競爭，進而產生鉅額貿易順差，尤其是與美國和歐洲的貿易順差，這不是一條可行的長期道路，如果公司連薪資都發不起，那還做什麼生意。

法國興業銀行預估，中國政府可能延後實施，或是將推出更多刺激措施來抵銷影響。分析師在報告中寫道，勞動力市場再次受到衝擊是政策制定者最不想看到的事情。

