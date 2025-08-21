晴時多雲

誰最有「資格」當Fed主席？CNBC：不是川普紅人哈塞特 市場點名「他」

2025/08/21 09:31

市場認為，前聯準會理事華爾許最有資格接任下1任聯準會主席。（彭博）市場認為，前聯準會理事華爾許最有資格接任下1任聯準會主席。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕下1任聯準會（Fed）主席花落誰家一直是近期市場關注焦點，根據《CNBC》週三（20日）最新調查顯示，美國總統川普最可能任命其首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）出任下1任聯準會主席，不過，若從市場與專家角度來看，Fed前理事華爾許（Kevin Warsh）才是最被認為「應該」接任此職務的人選。

CNBC公佈最新針對央行年會「傑克森霍爾 （Jackson Hole） 特別調查」顯示，當被問及總統將從目前考慮的11個候選人中選擇誰時，國家經濟委員會主任哈塞特穩居榜首，緊隨其後的是聯準會理事克里斯多福沃勒（Christopher Waller）和前聯準會理事華爾許。

但若談到「最適合」人選，華爾許居冠，其後依序為華勒與前聖路易聯準會總裁布拉德（James Bullard），哈塞特則僅排第4，Fed副主席鮑曼（Michelle Bowman）第5。

Focus Partners Wealth 高級全球市場策略師斯坦伯格 （Richard Steinberg）表示，我認為，川普對哈塞特在疫情期間的工作很熟悉，這使他成為川普的熱門人選，因為川普欣賞並獎勵忠誠。

決策經濟學公司的西奈（Allen Sinai）認為哈塞特具備資格，但他表示，如果哈塞特獲得這份工作，他擔心聯準會的獨立性。

調查顯示，僅41%的受訪者相信下1任 Fed 主席能維持政策獨立，37%認為將與白宮協調，其餘則不確定。川普長期主張大幅降息，並頻頻批評現任主席鮑爾抗拒壓力。他與決策官員仍擔心關稅帶來的通膨風險，因此抵制過度寬鬆。

