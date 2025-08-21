晴時多雲

政府入股恐稀釋股權 傳英特爾以折扣價尋求其他投資人股權注入

2025/08/21 00:40

傳英特爾以優惠價格與其他大型投資人洽談股權注入。（路透）傳英特爾以優惠價格與其他大型投資人洽談股權注入。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕CNBC 20日報導，英特爾正與其他大型投資人洽談，以折扣價方式取得股權注入（equity infusion）。

CNBC金融記者兼市場分析師法伯（David Faber）指出，消息來源告訴他，英特爾正尋求軟銀以外的股權注入。所謂股權注入是指企業以發行股票或出售股權方式，增加資本額與財務實力。

美國商務部長盧特尼克19日指出，美國政府必須取得英特爾股權，以換取其獲得晶片法資金。

對此，法伯在CNBC的節目「Squawk on the Street」引述消息來源說，「他們（英特爾）需要資金，以打造客戶或許最終真正想要的晶片；而晶片法的資金成為股權對他們沒有幫助，因為會稀釋他們的股權」。

經歷多年的銷售下滑與市占率萎縮後，英特爾力圖翻轉。這家公司一直未能抓住先進半導體在人工智慧（AI）熱潮中的機遇，並投入大量資金打造迄今未能獲得重要客戶青睞的製造業務。

英特爾已整頓其領導階層，今年3月由陳立武擔任執行長，接替去年12月去職的季辛格。

兩週前，美國總統川普呼籲陳立武辭職，指他與中國的關係具高度利益衝突。在陳立武前往白宮討論他的背景後，川普對他與英特爾的論調轉趨溫和。

