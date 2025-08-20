美高層指不應讓台灣掌握99％先進晶片 經濟部回應了

外媒報導美國基於國安考量，要降低對台灣先進晶片的依賴度。（示意圖，路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕外媒報導美國基於國家安全考量，要降低對台灣先進晶片的依賴度，不應讓99%先進晶片在台灣生產製造；對此，經濟部強調，台美產業鏈是「互利共榮」關係，除國內重點業者如台積電赴美投資外，經濟部也已在美國德州設立「台灣貿易投資中心」，支持台廠佈局全球。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）19日接受CNBC採訪時表示，基於美國的國家安全，必須在美國本土製造晶片，而非依賴台灣，台灣離美國有9500英里遠，但台灣距離中國只有80英里。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則在另一篇CNBC報導中表示，世界經濟失敗的1點，就是讓99%的先進晶片在台灣生產製造，為了國家安全應阻止此事。

對此，經濟部稍早受訪表示，我國半導體廠商專注晶圓代工，長期服務國際客戶，致力於為客戶創造最大價值；雙方產業鏈合作緊密，是互利共榮關係。

經濟部強調，我國重點業者台積電依循客戶及未來市場需求宣布赴美投資，協助美國客戶在地製造，經濟部尊重業者的商業判斷與市場運作，並已在包括美德州、日本等成立「台灣貿易投資中心」，將持續支持企業立足台灣、布局全球，強化國際競爭力與市場行銷。

