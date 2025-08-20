別被中國愚弄！彭博專欄：刁難輝達意在為華為爭取時間

美國放行輝達晶片出口，中國卻反應冷淡。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博專欄作家索貝克（Catherine Thorbecke）指出，中國當局心知肚明，其人工智慧（AI）野心目前仍依賴輝達的晶片，因此不要被北京對美國一反管制政策，允許輝達H20重返中國的冷淡反應所愚弄。

索貝克認為，中國透過煽動所謂安全或環境疑慮，一方面為華為爭取時間，以追趕輝達，同時持續對美國施加貿易談判的壓力。

她說，解除輝達H20出口管制，似乎讓中國如願以償，然而該公告發布數週以來，中國網信辦卻召集輝達討論H20的所謂安全風險，國有媒體警告該款晶片藏有「後門」，恐釀成「夢魘」，政府單位則敦促企業避免使用輝達晶片。

美國財政部長貝森特針對北京意料之外的反應說，「這告訴我，他們擔憂輝達晶片成為中國的標準」。

索貝克指出，事實上，輝達的科技已經是中國AI領域的絕對標準。從字節跳動到阿里巴巴集團，在管制令撤銷前已囤積數十億美元的輝達晶片。雖然中國政府近期的警告已引發廣泛關注，但可能不足以遏阻那些渴望實現AI雄心的中國企業採購H20晶片。

她說，北京確實希望其AI產業能使用華為，而非輝達的晶片，但本土的替代產品，無論在性能或產量上皆不足。

金融時報上週報導，中國AI冠軍企業DeepSeek被迫延後推出其新模型，因為該公司試圖以華為而非輝達AI晶片進行模型訓練。最後的折衷之舉是DeepSeek使用輝達訓練模型，而華為訓練推理。如果中國監管機關完全禁止DeepSeek使用所有美國算力，來抑制DeepSeek的發展動能，將是愚蠢的。

她說，最異常的是美國總統川普宣佈輝達將支付中國晶片銷售15%給美國政府。這突顯川普對國安疑慮的交易性策略，北京對此心知肚明，特別是當雙方關稅休兵再度延長之際。

北京或許只是裝腔作勢，顯示中國不想要美國的晶片，但實際上它只是在等待本土替代產品準備就緒。跡象顯示，這樣的時刻近了，科大訊飛聲稱，完全使用華為處理器訓練其模型。不過，多數中國企業仍偏好輝達晶片，很大原因是它的支援軟體系統。

然而，當此轉折一到，美國為首的出口管制將喪失一大部分力量，對華府而言，分得輝達15%銷售的一杯羹似乎是以極低價碼，幫助中國平穩度過此過渡期。

