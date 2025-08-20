晴時多雲

中國考慮推出人民幣穩定幣 提昇全球貨幣使用率

2025/08/20 21:05

香港於8月1日實施穩定幣監管條例，成為全球首批監管法幣掛鉤穩定幣發行商的市場之一。圖為香港一家加密貨幣商店內展示的比特幣和穩定幣泰達幣（USDT）標誌。（法新社）香港於8月1日實施穩定幣監管條例，成為全球首批監管法幣掛鉤穩定幣發行商的市場之一。圖為香港一家加密貨幣商店內展示的比特幣和穩定幣泰達幣（USDT）標誌。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔國際新聞中心／綜合報導〕「路透」20日獨家報導引述消息人士說法，中國正考慮首次允許發行並使用人民幣支持的穩定幣，以促進人民幣在全球範圍的廣泛使用，這將是北京自2021年全面禁止加密貨幣交易與挖礦以來，對數位資產政策的重大逆轉。

消息人士稱，中國國務院將於本月稍晚審查並可能批准一份推動人民幣國際化的路線圖，其中包括追趕美國在穩定幣領域的進展，設定人民幣在全球市場的使用目標，並明確央行等國內監管機構的職責與風險預防指引。

對此報導，中國國務院新聞辦公室與中國人民銀行未立即回應評論請求。

多位消息人士指出，中國高層領導人預計本月底前舉行學習會議，討論人民幣國際化與穩定幣。屆時可能發表談話，為穩定幣應用與商業發展定調。若計劃獲得批准，將凸顯中國對數位資產的態度大幅轉向，並可能透過香港與上海率先落地推行。

中國長期希望人民幣能獲得全球貨幣地位，但嚴格的資本管制及龐大貿易順差阻礙人民幣的國際化。市場人士認為，這些因素同樣可能成為穩定幣推行的障礙。穩定幣是一種與法定貨幣掛鉤、價值穩定的加密貨幣。根據SWIFT數據，人民幣在全球支付中的占比今年6月降至2.88%，為兩年低點；美元則高達47.19%。

金融創新被北京視為推動人民幣國際化的潛力工具。美元掛鉤穩定幣當前佔全球市場供應量逾99%，美國總統川普上任後即支持穩定幣並推動合法化監管；其底層區塊鏈技術具備低成本、即時、無國界的資金轉移能力，對傳統支付體系具有顛覆潛力。

亞洲多國亦積極布局：韓國誓言允許企業發行韓元穩定幣，日本也在推動相關計劃。香港於8月1日實施穩定幣監管條例，成為全球首批監管法幣掛鉤穩定幣發行商的市場之一。上海則正籌建數位人民幣國際營運中心，上月地方監管部門已召開會議討論應對作法。中國人民銀行顧問黃益平也指出，香港發行離岸人民幣穩定幣「是可能的」。

據知情人士透露，中國將於8月31日至9月1日舉行的上海合作組織（SCO）天津峰會期間，與部分國家討論擴大人民幣（可能還有穩定幣）在跨境貿易與支付上的應用。加密貨幣數據商CoinGecko估算，全球穩定幣市場目前約為2470億美元，渣打銀行則預測2028年規模可能增至2兆美元。

