經長脫口下半年新台幣穩在31元？央行：匯價由供需決定

央行澄清今年以來新台幣升幅8.16%高於日圓、韓元不到3個百分點。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕有媒體報導經濟部部長郭智輝今日於立法院經濟委員會表示，「經濟部已與央行討論，希望匯價不要波動太大，且能維持過去6年平均匯價31元」 ，中央銀行晚間立刻發出澄清稿指出，此為反應業界意見，新台幣匯價基本上還是由供需決定。此外，今年以來台幣升幅8.16%，僅較日圓、韓元多2.33與2.87百分點，非出口商所言達10個百分點。

央行表示，經長所言純屬反應業界意見，事實上，新台幣匯率是由外匯市場供需決定，但若有不規則因素（如短期資金大量進出）與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，將本於職責維持外匯市場秩序。

此外，近期有報導指出口商宣稱今年以來新台幣升幅較日圓、韓元多10個百分點，央行澄清此與事實不符。

根據央行統計，今年以來截至8月20日止，美元指數（DXY）下跌9.42%，新台幣對美元升值8.16%，升幅還低於瑞士法郎的12.29%、歐元 11.84%及墨西哥幣10.81%。

同期間日圓對美元升值5.83%，韓元則升值5.29%；新台幣升幅與日圓及韓元升幅之差距僅分別為2.33及2.87個百分點，並非報導所稱多出10個百分點。

央行表示，長期以來，新台幣對美元匯率變動相對其他主要貨幣穩定，央行將持續維持新台幣匯率之動態穩定，並密切關注國際金融市場動態。

近期新台幣匯價隨國際美元支撐轉強而走弱，重見3字頭，今日收在30.308元，匯價連5黑，並創下3個多月來新低，與7月初新台幣兌美元匯率一度升抵28.792元創下3年新高相比，已貶值1.516元。

