晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

經部：7月外銷訂單年增15.2％優於預期 8月接單估兩位數成長

2025/08/20 20:01

經濟部今公布7月外銷訂單統計。（統計處提供）經濟部今公布7月外銷訂單統計。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今（20）日公布7月外銷訂單金額576.4億美元，接單表現優於預期，年增15.2%，連6個月正成長。經濟部表示，雖美國關稅等國際經貿情勢帶來不確定性，但AI商機熱絡，看好下半年資訊通信及電子產品兩大主力續旺，8月訂單可期兩位數成長。

統計處長黃偉傑說明，7月接單表現優於預期，主要是受到AI商機挹注，高階半導體和伺服器動能超乎預期，至於消費電子產品拉貨潮，按照往例約莫在8、9月顯現，目前7月訂單仍在上游備貨期。

按貨品別觀察，電子及資訊通信產品7月訂單分別年增24.8%、15.5%，光學器材因背光模組、 光學檢測及量測設備接單成長，年增7.5%。

傳統貨品部分，受市場需求續疲及海外同業產能過剩影響，基本金屬訂單年減12.6%、塑橡膠製品年減10.3%；化學品則因下游客 戶回補庫存增加，加上藥品接單成長，致年增7.8%；機械產品因自動 化設備訂單持續成長，年增6.2%。

統計處預估，8月外銷訂單落在555至575億美元，年增10.5%至年增14.5%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財