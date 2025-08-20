經部：7月外銷訂單年增15.2％優於預期 8月接單估兩位數成長

經濟部今公布7月外銷訂單統計。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今（20）日公布7月外銷訂單金額576.4億美元，接單表現優於預期，年增15.2%，連6個月正成長。經濟部表示，雖美國關稅等國際經貿情勢帶來不確定性，但AI商機熱絡，看好下半年資訊通信及電子產品兩大主力續旺，8月訂單可期兩位數成長。

統計處長黃偉傑說明，7月接單表現優於預期，主要是受到AI商機挹注，高階半導體和伺服器動能超乎預期，至於消費電子產品拉貨潮，按照往例約莫在8、9月顯現，目前7月訂單仍在上游備貨期。

按貨品別觀察，電子及資訊通信產品7月訂單分別年增24.8%、15.5%，光學器材因背光模組、 光學檢測及量測設備接單成長，年增7.5%。

傳統貨品部分，受市場需求續疲及海外同業產能過剩影響，基本金屬訂單年減12.6%、塑橡膠製品年減10.3%；化學品則因下游客 戶回補庫存增加，加上藥品接單成長，致年增7.8%；機械產品因自動 化設備訂單持續成長，年增6.2%。

統計處預估，8月外銷訂單落在555至575億美元，年增10.5%至年增14.5%。

