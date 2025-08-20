Ｑ2外資加碼台股、保險公司減持美債 證券投資金融海嘯以來首見淨流入

今年Ｑ2外資加碼台股、保險公司減持美債，證券投資金融海嘯以來首見淨流入。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布我國第二季國際收支，受到川普政府關稅政策影響，第二季台灣商品貿易與經常帳順差同步創下歷史新高，且因國際金融市場波動劇烈，保險公司減持美債、外資大幅加碼台股下，證券投資轉淨流入，為金融海嘯以來首見，規模並刷新歷史紀錄。

根據央行統計，第二季台灣經常帳順差362.3億美元，較第一季增加130.7億美元，為史上新高。主要來自商品貿易貢獻，第二季受惠於新興科技應用需求升溫及國外廠商提前拉貨，出口擴增，商品貿易順差361.8億美元、季增150.4億美元。

在金融帳部分，第二季淨流出185.3億美元，為4季新低，並締造5項新高紀錄。包含直接投資、居民對外直接投資與其他投資的淨流出金額與證券投資、非居民證券投資淨流入金額皆是歷年最大。

其中，第二季直接投資淨流出160.6億美元，主要因非居民對外直接投資淨增加190.1億美元，根據據投審會資料，主要是高科技廠商包含鴻海、環球晶等廠商擴大海外佈局，另外還有台積電海外投資案在第一季核准後，資金也於第二季匯出。央行官員表示，雖然近期美方關稅政策引發討論，但多數企業的海外投資規劃早已啟動，並非短期政策立即造成的現象。

居民對外證券投資第二季則淨減70.1億美元，為歷來最大降幅。官員說明，主要來自保險公司減持國外債券，此與第二季川普關稅政策引爆美元、美債信心危機有關。上一次居民對外證券投資出現淨流入要追溯至2011年歐債危機期間，當時淨減12.1億美元。

同期間，半導體龍頭台積電業績表現佳，AI題材受到青睞，吸引外資增持台股，推升非居民證券投資淨流入139.9億美元。

在保險公司減持國外債券、外資加碼台股下，第二季證券投資轉淨流入209.9億美元，不僅為金融海嘯以來首見，規模創下新高。

此外，銀行部門其他資產增加同樣刷新單季新高。官員說明，外資匯入轉換新台幣後，銀行端持有大量外幣，進而投入國際金融市場或同業往來，帶動海外存放款增加。

