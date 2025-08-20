晴時多雲

車市壓力大 中華汽車全年4.9萬輛銷售目標不變

2025/08/20 19:21

中華汽車（2204）今天舉行法說會，上半年受到關稅、貨物稅等不確定因素影響，領牌量衰退，但中華汽車全年銷售目標仍維持4.9萬輛不變。（記者楊雅民攝）中華汽車（2204）今天舉行法說會，上半年受到關稅、貨物稅等不確定因素影響，領牌量衰退，但中華汽車全年銷售目標仍維持4.9萬輛不變。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕中華汽車（2204）今天舉行法說會，中華汽車副總錢經武表示，上半年受到關稅、貨物稅等不確定因素影響，領牌量衰退，但中華汽車全年銷售目標仍維持4.9萬輛不變，第3季MG G50 Plus廂式休旅車和電動商用車ET35上市，將帶動成長動能。

錢經武表示，4.9萬輛目標中自主品牌CMC約2.4萬輛、多元品牌含代工是2.5萬輛，比重接近1比1，J Space輕型商用車目前一般車型下訂後大約是1個月可以交車，全年1.9萬輛的銷售目標沒有改變。

MG品牌今年1~7月領牌數2415輛，即將上市的MG G50 Plus廂式休旅車定位為正7人座，台灣有許多消費者對7人座需求明確，但目前市售7人座產品價格太貴，只能買5+2車型，MG G50 Plus預售價110萬元，希望可以滿足7人座市場。

低碳運輸、物流是必然的趨勢，中華汽車一直維持自主研發能量在商用車型，電動商用車ET35搭載國產 ADAS Level 2、IoT 車聯網、快充控制器等，9月底會陸續交車，未來會逐步推出各式各樣車款，利用自主研發能力可以創造局部優勢，用趨勢轉變成銷售搶占市場。

中華汽車表示，受到關稅與貨物稅議題尚未定案，導致汽車市場觀望、銷售衰退，上半年台灣小車市場總銷量19.9萬輛，年減14.4%；國產車總銷售台數9.8萬輛，年減17%，中華汽車總提車台數年減26.4%，但自主研發產品表現突出，較去年同期成長23.5%、市佔率年增2.2%。

若以單季來看，第2季台灣小車市場總銷量9.9萬輛，季減0.8%；國產車總銷售台數4.8萬輛，季減4.4%；中華汽車第2季自主品牌提車逾7000輛，季增2.5%，呈現淡季不淡的業績表現，帶動中華汽車總台數增加。

