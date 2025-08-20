聯邦LINE Bank聯名卡變身 minini主題列車北捷期間限定登場

聯邦LINE Bank聯名卡可愛變身，LINE FRIENDS minini更首度於台北捷運亮相。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕被譽為網購、娛樂神卡的聯邦LINE Bank聯名卡，推出全新卡面，首度將LINE FRIENDS minini角色家族搬上信用卡面，自8月1日起，扣款禮回饋從3%加碼至5%，指定網購/影音/遊戲的現金回饋也加碼至最高10.5%；LINE FRIENDS minini角色家族更首度搭上台北捷運板南線列車，期間限定的繽紛主題列車，讓捷運族搭車能有好心情。

LINE Bank表示，為了歡慶聯邦LINE Bank聯名卡推出全台獨家限量LINE FRIENDS minini卡面，9月11日前，台北捷運板南線列車首度推出由LINE FRIENDS minini角色家族站台的期間限定主題列車，不只亮相聯名卡卡面上的角色bnini、conini、lenini，還有selini、moonini、bonini、dnini、chonini、jamnini、jenini家族成員都出動。

請繼續往下閱讀...

LINE Bank指出，除了通勤時記得與LINE FRIENDS minini家族擺拍，10月31日前，申辦聯邦LINE Bank聯名卡，除了能把獨家限量聯邦LINE Bank聯名卡minini卡面帶回家，首刷並滿足條件還能獲得市價880元的LINE FRIENDS 超可愛lenini限量保溫杯。若推薦好友辦卡、滿足活動條件，還能再賺$300推薦獎金，且獎金「無上限」。

LINE Bank推薦北捷minini期間限定主題列車五大必拍重點 包括車門上可愛的minini們擠身探頭；座位旁minini陪你「肩並肩」搭捷運，最適合自拍或拉朋友一起擺拍；車廂內minini熱情相疊跟你「比身高」；車廂地板上眾多minini角色跟你一起擠捷運；車廂頂上minini角色開心圍成一圈，感受滿滿的可愛爆擊。不僅如此，每個手拉環上都有minini角色，掃QR code還能獲得聯邦LINE Bank聯名卡詳細介紹。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法