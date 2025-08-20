台股今重摔2.99％、亞股跌最多 金管會喊話免驚

金管會表示，台股基本面良好，截至7月底止，營收合計26.89兆元，為歷年同期最高，未來將關注國際情勢變化。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕空頭大軍來襲！台股震盪劇烈，根據統計，台股大盤今天收在2萬3625.44點，下跌728.06點，跌幅2.99%。投信法人統計，相較亞洲主要股市，包括韓國、日本及上海等，台股今天跌幅是最多、也最重，未來觀察重點在何時止跌反彈，截至今年8月20日為止，累計跌幅為2.56%；金管會表示，台股基本面良好，截至7月底止，營收合計26.89兆元，為歷年同期最高，金管會未來將關注國際情勢變化。

首先、台股2025年8月20日收盤指數為2萬3625.44點收盤，下跌728.06點，跌幅2.99%，成交量約5,459億元；同時段亞洲主要股市狀況新加坡上漲0.24%，上海上漲0.22%，香港下跌0.48%，韓國下跌0.81%，日本下跌1.60%。

分析師表示，若相較亞洲股市在同時段表現，台股確實跌幅較大，不過，股市本來就是漲漲跌跌、起起伏伏，去年台股漲幅還曾經創下亞洲第一名，尤其，基本面並未出現重大變化，未來還有補漲機會。

其次，截至2025年8月19日信用交易之整戶擔保維持率為181.55%。

第三、2025年截至7月底本益比約18.89倍，現金殖利率達2.82% （加計股票股利為2.90%），國內上市櫃公司113年度稅前淨利約5.08兆元，較去年同期成長36.80%；此外，2025年截至7月底止，營收合計26.89兆元，較去年同期成長12.57%，為歷年同期最高，金管會看好基本面表現。

