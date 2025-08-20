晴時多雲

禾榮科承銷價估600元 創生技股最高

2025/08/20 18:54

禾榮科預計9月掛牌，承銷價暫定600元，創生技股最高價。圖為禾榮經營團隊，右三為總經理沈孝廉。（記者陳永吉攝）禾榮科預計9月掛牌，承銷價暫定600元，創生技股最高價。圖為禾榮經營團隊，右三為總經理沈孝廉。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕專注於癌症精準治療領域的禾榮科技（7799），21日將舉辦業績發表會，該公司預計9月掛牌，目前承銷價暫定600元，創生技股最高承銷價。

禾榮科是由知名漢民集團所投資，且在全球加速器硼中子捕獲治療（AB-BNCT）領域的具有領先地位，即便在2027年才可能獲利，但目前興櫃股價已高達800元以上。

禾榮科指出，BNCT是一種高選擇性、低副作用的癌症精準治療技術，透過中子束與癌細胞內的硼-10元素反應，產生高能帶電粒子，精準摧毀癌細胞，且充分保護周圍正常組織，對於腦瘤、頭頸癌、黑色素瘤等難治性腫瘤展現出突破性的治療潛力。

禾榮科總經理沈孝廉表示，國內目前市場約可容納7台AB-BNCT建置，估算每位病患自費每次療程約100萬元，而國內估計每年可用此設備的病患約1.1萬人，根據日本經驗，每100萬元的治療費用，約有6成為照射治療費，由醫院收取，4成為藥費，由藥廠收取。

禾榮科屬於藥械合一廠商，旗下AB-BNCT設備已於2024年6月領取醫材許可證，癌症治療性藥物BPA正在進行臨床試驗，有機會在2026年底取得暫時性藥證，2027年開始貢獻獲利。

禾榮科表示，短期將鞏固台灣設施佈局與臨床證據，強化治療實績與技術信任度；中期將以新加坡、泰國與越南等亞太新興市場為主要推進區域，透過策略聯盟與示範中心複製臺灣成功模式。

