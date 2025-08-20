晴時多雲

廣運攜手德商NRURA ROBOTICS 搶攻下一波人型機器人市場

2025/08/20 18:47

廣運攜手德商NRURA ROBOTICS，搶攻下一波人型機器人市場。（記者張慧雯攝）廣運攜手德商NRURA ROBOTICS，搶攻下一波人型機器人市場。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕廣運（6125）今日宣布，與德國機器人大廠NEURA Robotics正式締結策略聯盟，廣運董事長謝明凱指出，未來將聯手拓展台灣、泰國等多地的機器人應用版圖，搶攻新一波AI與人型機器人市場商機。

廣運以客製化智慧系統整合及專案管理見長，長年協助客戶導入智慧倉儲、智慧製造、智慧物流及半導體空中搬運系統等應用。廣運總經理柯智鈞指出，近年更運用自主研發的AGF無人搬運車技術，開發人型機器人技能整合平台，賦予機器人語音理解與場域感知能力，實現「聽得懂、看得見、走得準、檢得順、懂需求、懂人也懂場域」的多工實體技能，不僅是控制系統，更是推動人型機器人邁向實用化的新一代智慧中樞。

至於NEURA Robotics則是德國機器人領導品牌，產品線涵蓋人型機器人4NE-1、服務型機器人MiPA、AI認知型手臂 MAiRA、AI協作型手臂LARA等，憑藉強大的感知與場域協作能力，正推動Neuraverse開發平台，以整合全球開發者、資料與應用，提供即時場域模擬、可擴展應用程式、AI模型及設備生態系，打造智慧自動化的一站式研發環境。

廣運指出，此合作案將結合廣運在智慧自動化導入上的深厚實務經驗，與NEURA Robotics在AI研發與製造上的創新實力及德國工藝品質優勢，攜手搶先布局下一波機器人革命。

