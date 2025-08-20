氣立搶攻AI伺服器水冷散熱、半導體應用 泰國廠Q3啟用

左起為台灣氣立副總游博勳、台灣氣立董事長游平政。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕氣動元件廠氣立（4551） 近年聚焦在「半導體」、「醫療」與「智慧機器人」三大產業領域，今在自動化大展中展出超音波流量計、微型化流量計等，因半導體、AI伺服器水冷散熱、PCB等應用需求增加，相關產品已陸續測試、出貨。

氣立指出，具備超音波感測功能的流量感測器，可監測所有管徑內的液體流量，今年增加微量與大管徑應用，已經開始出給國內伺服器供應鏈測試，另透過設備商供貨給國內半導體、PCB大廠。

請繼續往下閱讀...

在機械手臂方面，氣立說明，機械手臂搭配台灣氣立設計生產具高精度控制的電動夾爪，能處理不規則或易碎物件的柔性夾爪，也布局首次亮相的仿生靈巧手，相關產品已送樣給國內客戶。

氣立透露，未來台灣氣立布局整合關節模組的機器人靈巧手掌，將在台灣生產製造；中國浙江平湖廠布局協作機器人機械手臂外殼件設計製造。

氣立預估今年營收仍有10%成長，目標是維持每年雙位數成長，關稅影響方面，因氣立直接銷美約2%，對等關稅影響不大，反而是匯率衝擊較劇烈。

氣立產品目前應用業績比重，自動化設備營收比重達15%，汽車產業約7%，半導體也有2%，電子業占比23%、經銷商占17%，前三項有較大成長，而半導體也預估在明年佔比提升到5%。

氣立董事長游平政表示，公司近幾年在氣動元件產品做了廣泛調整，從氣動走到電動，氣動元件生產集中到上海廠，台灣廠則專注半導體、靈巧手、流量計等高階應用，因應供應鏈分散，也設立泰國廠，延伸東南亞市場，預計第三季投產，初期以生產標準氣缸等產品為主，並服務當地客戶為主。

另外，氣立也斥資千萬元設立實驗室，無須再透過第三方機構就可在廠內驗證，且因應半導體客戶越來越多，也設立無塵室。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法