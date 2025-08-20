晴時多雲

長榮航空推機上新品 第4季審慎樂觀

2025/08/20 18:42

左二為長榮空廚董事長柯金成、左三為長榮航總經理孫嘉明。（記者王憶紅攝）左二為長榮空廚董事長柯金成、左三為長榮航總經理孫嘉明。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空（2618） 今（20）日舉行全新服務用品暨餐點發表會，長榮航空總經理孫嘉明指出，第三季是暑假旺季，而今年中秋節是10月，而11、12月又有感恩節、耶誕節假期，且貨運市場在AI伺服器出貨暢旺帶動，整體業績持續看好，對第四季審慎樂觀。

長榮航空全新服務用品暨餐點發表會，由孫嘉明主持，邀請Maison Kitsuné品牌總監Leyla Pursharifi，共同發表法日潮流品牌Maison Kitsuné的跨界合作-全套同款的過夜包、睡衣和拖鞋。此外，孫嘉明也與長榮空廚董事長柯金成共同宣布為桃園—紐約航線全艙等旅客，量身打造全新菜單，引領旅客體驗感官盛宴的享受。

孫嘉明說，Maison Kitsuné小狐狸的全套同款的過夜包、睡衣和拖鞋，將率先使用於今年10月3日開航的桃園—達拉斯航線，預期明年全線使用。

除了備品外，長榮航空也攜手「長榮空廚」設計全新的菜單，嚴選全球各地頂級食材，為桃園—紐約全艙等的旅客量身打造新菜單，以滿足全球多元化旅客的需求。

