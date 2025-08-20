晴時多雲

房市冷！7月新青安受理3865戶 上路來第3低

2025/08/20 18:00

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國庫署今公布7月新青安貸款受理戶數3865戶、月減4.69%，為新青安上路以來第3低；受理金額326.16億元、月減5.06%。財政部官員表示，近來房市交易轉冷，加上新青安貸款將於明年7月底到期，考量資金負擔及購屋風險等，今年以來新青安受理件數明顯下降。

根據國庫署統計，7月新青安受理戶數3865戶、月減4.69%，受理金額326.16億元、月減5.06%%；撥貸戶數則有4182戶、較上月略增3戶，撥貸金額343.73億元、月增1.8%。八大行庫中，以合庫受理戶數減少325戶最多，台銀、土銀則增加較多，主因目前台銀、土銀的房貸放款額度較多，額度緊俏銀行轉介承作。

財政部說明，公股銀行辦理房貸資金額度，根據央行不動產信用管制及「銀行法」第72-2條限額等規範，自主遵循設算額度目標，已請公股銀行持續滾動檢討房貸可用額度，加速釋出可用額度，額度緊俏銀行可轉介至其他公股銀行承作，以加速撥款作業。不過，銀行核貸條件依金管會及銀行公會相關徵審授信規範，須考量申貸民眾財力及擔保品價值等綜合評估。

財政部自2010年12月起推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，協助無自有住宅者購屋，由8家公股銀行以自有資金辦理。2023年8月推出新青安貸款，最高貸款額度提高至1000萬元、貸款年限延長至40年、寬限期延為5年，並由住宅基金及公股銀行補貼利息，目前共補貼2碼（0.5個百分點），期限至2026年7月底。

