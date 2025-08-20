晴時多雲

自由電子報
自由財經
上銀今年機器人營收比重佔1成 看好非紅供應鏈是台廠商機

2025/08/20 18:05

大銀微系統董事長卓秀瑜（左）、上銀董事長卓文恒（右）。（記者林菁樺攝）大銀微系統董事長卓秀瑜（左）、上銀董事長卓文恒（右）。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕上銀（2049）董事長卓文恒今表示，目前市場是以專用、協作機器人居多，但明顯感受到有更多業者投入AI機器人開發，他也看好非紅供應鏈會是台廠商機，而上銀仍會專注在關節元件與模組整合開發，估計今年機器人佔上銀營收比重達1成。

自動化展今20日開展，各廠大秀自動化、機器人實力。上銀攜手大銀微系統（4576）也展出半導體解決方案、機器人零組件等，像是靈巧手有用到上銀滾珠螺桿，機械手臂中有大銀的無框力矩馬達、驅動器搭配上銀的諧波減速機等；另外，也配合半導體大廠需求，開發面板級移載系統，目前已在驗證中。

和美國合作夥伴合作物流倉儲機器人進展方面，卓文恒指出，預估今年底至明年初可逐步小批量產運用，目前物流業者持續驗證測試，反應效果不錯。上銀機器人產品涵蓋焊接、物流、醫療、農業等多個領域，上半年機器人營收比重達9%，今年估計可達10%。

對於AI人形機器人發展，卓文恒認為仍需要時間，人形機器人未來會走入開放型場域，但近三到四年還是會以協作、專用機器人發展較穩，而台廠在發展非紅供應鏈上具有優勢，機器人對安全的要求會比現在的手機等產品還要高。

卓文恒談到近期對等關稅、匯率與無薪假等議題。他解釋，上銀並無做四休三的規劃，目前滾珠螺桿、線軌等產品能見度還有2到2.5個月，上銀也不希望交期拉太長。他進一步解釋，線軌算是標準品，客戶會有庫存並計畫下單，但滾珠螺桿是客製化，需要加班去化訂單。

目前美國已實施對等關稅，但台灣對等關稅需要疊加，以上銀產品來看，疊加後稅率約落在24.5%到26%，卓文恒說，上銀與子公司合計要吸收約三分之二，估計就吸收超過15%，剩下由客戶吸收。

不過，他也強調，出口美國比重約5%，衝擊有限，卓文恒說，匯率急升急貶影響更大，上銀第二季就受到匯損因素干擾，近期新台幣有趨穩，第三季匯損風險降低也期望能持穩。對營運展望，他指出，受惠半導體、自動化機器人、基礎建設等需求，下半年較上半年緩步成長，今明年也可優於今年。

