佳能正向看下半年 機器視覺明年發酵

2025/08/20 17:58

佳能今年迎來60週年。（記者歐宇祥攝）佳能今年迎來60週年。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學廠佳能（2374）近年積極切入機器視覺領域，搶攻人形機器人與機器手臂商機。董事長章孝祺表示，近年數位相機需求旺盛，看相機、video cam等產品仍將扮演今年成長動能，正向看第三季、第四季營運，機器人視覺產品則在明年起陸續發酵，今年起3年追求營收逐漸堆疊向上。

佳能、能率集團今年迎來60週年。章孝祺表示，今年9月日本相機客戶將推出新品，數位相機在近年復古風盛行下、需求再次成長，但現今能接ODM代工的廠商所剩無幾，佳能有能力接高階相機，客戶新品挹注明年會較明確顯現，也是佳能今年帶動力。

針對機器視覺領域，佳能除第四季出貨美商Mantis Robotics的機器手臂感測器訂單，能率集團也投資美人形機器人公司Agility Robotics。章孝祺指出，機器人視覺要待2026年下半年顯現，看明年營收比重約5%至10%，2027年則將佔比20%。

針對產能與資本支出，章孝祺則說，因應客戶需求提升，中國東莞的寮步廠、越南河內廠都將提升產能，今年預計投入1500萬美元擴增產能，包含360度環景相機、數位相機等產能都將增加，總體產能將增加到30%，第四季到明年上半年就會開出。

