比照軍公教 勞動部提高多元就業開發方案經理人工作津貼3％

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今日宣布，考量消費者物價指數、民間企業平均薪資持續成長，修正多元就業開發方案及培力就業計畫，比照軍公教調薪幅度，調升專案經（管）理人工作津貼3%，並追溯至114年1月1日。 依照學經歷每月補助3萬2530元至3萬8769元間。

勞動部指出，為協助失業民眾上工，推動多元就業開發方案及培力就業計畫，結合民間團體創造在地工作崗位，由政府補助上工津貼，安定失業勞工的經濟生活，並透過做中學提升職業能力，協助回歸至一般勞動市場就業，推動至今，已協助超過16萬人次上工。民眾若有就業需求，可就近至公立就業服務機構辦理求職登記。

勞動部表示，透過多元就業開發方案及培力就業計畫，協助民間團體推動社會公益或促進在地產業發展，並帶動工作機會，引導失業者參與計畫工作，重建工作自信心，在計畫推動過程中，專案經（管）理人負責督導管理、行銷規劃及發展。

例如高雄市超越巔峰關懷協會輔導成立「閃電包子舖」，輔導癲癇病友們生產包子饅頭、蛋糕與餅乾等生產及銷售技能，除門市販售現做的產品外，專案經理運用專業，在各大網路平臺設點，建立虛擬通路，拓展冷凍產品銷售，進行差異行銷，如今2種通路的營收已逐漸穩定，並在網路上獲得好評。超越巔峰關懷協會更多次向國際分享閃電包子舖的經驗和成績，曾於2022年在國際技能組織辦理的國際社會創業家培訓競賽（BeChangeMaker, BCM）中獲得全球第5名佳績，也受邀在亞太社創高峰會分享他們協助弱勢就業及試圖解決市場缺工問題的經驗。

