小尺寸電視需求轉強 8月電視面板報價持平

〔記者陳梅英／台北報導〕TrendForce研究副總范博毓指出，進入第三季後，雖然總體環境變動大，但大部分電視品牌仍希望在年末促銷能有一番衝刺，以達成全年目標，尤其小尺寸電視面板需求有轉強跡象，預期8月電視面板報價全面轉為持平。

范博毓指出，目前電視面板拉貨動能相較第二季明顯增強不少，其中，小尺寸電視面板，在預期供給較少，且價格在相對低點下，需求增強的狀況最為顯著。面板廠在需求開始轉強的趨勢下，醞釀價格止穩，期望在需求好轉之際，穩定價格走勢。就目前觀察，預估32吋至75吋電視面板將可望全面轉為持平趨勢。

在顯示器面板部分，范博毓說，第三季顯示器面板需求相較第二季小幅減少4.7%，使得買賣雙方可能在價格議定上再次出現角力。惟現階段主流的顯示器面板多半處於虧損狀態，因此大部分面板廠在價格上堅持持平，甚至不排除減少面板供給，加上第三季後電視面板需求再次增強，也給了面板廠較多的操作空間，因此，品牌大多沒有強力要求價格下跌。8月主流顯示器面板包括Open Cell面板與面板模組，估將全數維持持平水準。

第三季筆電面板需求則維持較強態勢，在半導體相關關稅實施仍未明的狀態下，品牌客戶目前仍願意按照既定的採購需求採買面板，預估第三季NB面板需求有機會微幅季增1.8%。不過面板廠在考量彼此持續競爭客戶訂單的大前提下，仍不敢貿然調漲價格，甚至持續以檯面下的優惠來穩定客戶關係，預估8月NB面板依然呈現全面持平。

