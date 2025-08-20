宏達電7月每股虧損0.26元 股價創2月以來新高

圖中間者為宏達電資深副總裁黃昭穎。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）自結7月營業收入1.47億元，年減37%，稅後虧損2.16億元，每股稅後虧損0.26元。

宏達電正式發表首款AI眼鏡－VIVE Eagle後，連拉出3根漲停後，今日開低震盪走高，盤中一度攻高到59.4元，創今年2月以來新高，但在大盤重挫拖累下，終場以下跌2.1元的54.6元作收，跌幅3.7%，在上沖下洗下，成交量爆出波段大量的16.77萬張。

宏達電看好VIVE Eagle是宏達電HTC史上銷量最大的VIVE裝置，而合作通路台灣大（3045）則預期短期內銷售目標5位數。

宏達電第二季稅後虧損7.2億元，每股稅後虧損0.86元，受惠第一季出售部分出售專利、部分人員給GOOGLE，上半年稅後盈餘33.38億元，每股稅後盈餘4元，而5月處分桃園部分土地、建物給和碩（4938），獲利39億元，貢獻每股獲利4.67元，第三季可完成交易，全年可望獲利，中止連6年虧損。

