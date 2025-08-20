晴時多雲

華爾街為何對台積電癡迷 外媒分析指「1關鍵原因」

2025/08/20 17:28

《The Motley Fool》分析師指出，華爾街對台積電股票著迷的唯一原因，正是它在人工智慧（AI）相關晶片製造上的壟斷地位。（資料照，彭博）《The Motley Fool》分析師指出，華爾街對台積電股票著迷的唯一原因，正是它在人工智慧（AI）相關晶片製造上的壟斷地位。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕凡是能掌握主導市場的公司，華爾街自然為之瘋狂。美國投資媒體《The Motley Fool》分析師Stefon Walters指出，華爾街對台積電股票著迷的唯一原因，正是它在人工智慧（AI）相關晶片製造上的壟斷地位。

報導指出，一般人或許並不清楚半導體的功能，但他們每天幾乎都在不知不覺中與半導體互動。從智慧手機、家電、汽車到圖形處理器（GPU），半導體晶片都是科技界無名的英雄，扮演著眾多技術的「大腦」。

在晶圓製造領域，有台積電以及其他公司，台積電率先開創了「晶圓代工模式」，讓客戶帶著設計來，交由它實現量產。如果要將AI的最終應用產品（例如汽車）作比喻，那麼台積電生產的AI晶片就好比汽車的引擎，整個生態系從此開始。沒有台積電的製造能力，這些汽車就像「自行車裝上方形輪子」一樣毫無用處。

分析師表示，台積電是全球最有效率的晶片製造商，遠遠甩開其他對手，因此成為市場首選。隨著AI需求不斷飆升，數據中心需求也同步增長，進一步推高對台積電先進晶片的需求，因為只有這些晶片才能提供訓練與擴展AI所需的強大運算能力。

台積電在AI晶片生產的市場佔有率高達9成以上。若投資人想要從AI成長潮中獲利，而又想選擇一家幾乎壟斷市場的公司，那麼台積電就是不二之選。

