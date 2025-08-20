台達電深耕AI智慧製造 協作機器人亞洲首亮相

台達電在此次展會上，旗下協作機器人首次於亞洲亮相。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）今日以「AI賦能 創變永續智造」為主軸，參加台北國際自動化工業大展。機電事業群總經理劉佳容表示，面對地緣政治、關稅壁壘與碳稅成本等挑戰，製造業承受分散製造的轉型壓力，台達憑藉多年「智造」經驗與全球布局，透過AI驅動的人機協作與虛實整合方案，協助客戶加速建構智能工廠，落實永續製造。

劉佳容指出，台達的智能製造解決方案以「虛實整合架構（Sim-to-Real）」為核心，串接機器人、數位雙生技術與管理系統，依據工廠的實際運作模式與痛點，協助客戶解決產線部署、跨域管理及人才短缺等挑戰，讓智能工廠能夠更快落地。

台達電在此次展會上，旗下協作機器人首次於亞洲亮相，整合AI認知感測模組，透過內建AI模型賦予視覺、聽覺與語音辨識能力，提升人機協作的直覺性與效率。該系列亦能結合NVIDIA Omniverse平台，進行高擬真模擬，縮短開發與部署週期。

在「電子組裝智能製造」展區，台達展示虛實整合示範線，結合DIATwin數位雙生開發平台與整線管理解決方案Line Manager，能於虛擬環境中模擬設備參數與工序，減少實體打樣與停機調試時間，進而加速新品導入與產線部署。

此外，台達也展出多元行業應用，包括倉儲物流、半導體及資料中心等場域，展現其智能製造方案的跨域延展性。劉佳容強調，AI正在重塑製造業價值鏈，台達將持續以AI賦能的智能製造方案，協助客戶提升競爭力，應對全球供應鏈變局，並推動永續發展。

