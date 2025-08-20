萬泰科AI高速線材助攻 全年營收挑戰歷史新高

萬泰科總經理張程雅說，公司能因應不同關稅情境靈活調整產能，確保供應鏈穩定。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕線材廠萬泰科（6190）今於法說會指出，雖然美國自8月起對台灣與東南亞產品加徵關稅，造成客戶第二季提前拉貨、第三季營收動能略顯趨緩，但整體短中期展望維持樂觀，上下半年業績約略相當。法人預估，萬泰科受惠AI伺服器高速線材與高毛利產品需求穩健，全年營收可望年增11%、挑戰歷年新高。

萬泰科總經理張程雅表示，雖然旗下傳統線材業務受關稅影響，部分訂單將出現遞延，但高毛利產品如AI高速線及客製化應用表現符合預期，毛利率可維持健康水位。隨著客戶庫存調整告一段落，長期需求不變，公司對2025年及2026年的成長動能仍具信心。

展望中期，萬泰科持續推進全球產能布局，包括泰國高速線擴產計畫分三階段進行，年底月產能可望達800至1000萬米；越南新廠預計於2026年3月完成環評並投入量產，美國加州倉庫亦在年底前啟用，以提升就近服務能力。公司預估，AI高速線在2025年營收佔比將達2%，2026年進一步提升至6%。

長期策略上，萬泰科設定未來五年營收年複合成長率20%至25%，毛利率朝20%邁進。主要動能來自多元高毛利線材，包括美國基建需求帶動的CMP網路線，公司全球市佔率已有10%；低軌衛星線材今年營收佔比約5%，2026年上看7%以上；以及輻照交聯線材，承接日本廠商退出後的東南亞需求。

張程雅進一步說明，公司在美國基建市場頗具優勢，當地對高階網路線、消防規範與耐燃等級需求嚴格，萬泰科的CMP產品具備較高毛利率與材料供應優勢。配合東南亞多地布局，公司能因應不同關稅情境靈活調整產能，確保供應鏈穩定。

隨著AI伺服器傳輸規格由PCIe 4.0升級至5.0、6.0，平均售價與毛利同步上升，萬泰科目前已完成6.0產品開發，並規劃持續投入7.0世代，朝224Gbps產品線發展。張程雅強調，AI伺服器線材需求在2025至2028年間的三年複合成長率可望達220%，後續市場潛力龐大，集團將繼續深耕。

